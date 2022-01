А он такой холодный: ученые показали, куда приплыл гигантский айсберг, отколовшийся от Антарктиды 5 лет назад

Айсберг А68: ледяной горой из тумана выплывает.

Ученые из Центра полярных исследований и моделирования (Centre for Polar Observation and Modelling - CPOM), Антарктической службы Великобритании (British Antarctic Survey - BAS), Университета Лидса (University of Leeds), Лондонского университетского колледжа (University College London) и Европейского космического агентства (ESA), следящие со спутников за передвижением гигантского айсберга А68, показали, где он сейчас находится.

А68 откалывается от Антарктиды.

Айсберг отколося и отчалил от берега.

А68 чуть меньше Кипра.

Айсберг площадью более 6 тысяч квадратных километров – чуть меньше острова Кипр – в июле 2017 года откололся от Антарктиды - конкретно от шельфового ледника Ларсена (Antarctica’s Larsen C ice shelf). Течением его отнесло на север - за 4 тысячи километров от точки старта к острову Южная Георгия.

Этапы перемещения А68 к берегу Южной Георгии.

Ожидалось, что ледяной остров вскоре разломится на несколько частей. Но он вот уже почти 5 лет плавает целиком. Правда, подтаивает. И это беспокоит экологов.

Из отчета, который британские ученые, следящие за перемещением А68, опубликовали в журнале Remote Sensing of Environment, следует: таящий айсберг уже напустил в окружающую среду 836 миллиардов тонн пресной воды, из которых 152 миллиарда тонн вытекло непосредственно у Южной Георгии.

А68 на подходе к Южной Георгии: снимок из космоса

Остров Южная Георгия расположен к югу от Южной Америки, населен в основном пингвинами.

Изначально толщина А68 составляла около 250 метров, айсберг содержал более 1500 кубических километров льда. Ныне он стал тоньше почти на 100 метров. Анна Браакманн-Фольгманн (Anne Braakmann-Folgmann), возглавляющая научный коллектив, переживает, что холодная пресная вода навредит экосистеме Южной Георгии. Ведь айсберг, который прибило к берегу, похоже, там весь постепенно растает, разбавив местную океанскую вод, более чем триллионом тонн пресной. Цель дальнейших исследований – оценить потенциальный ущерб.

К счастью, таящий айсберг пока не повышает уровень мирового океана. Он бы повышал, если бы сполз с суши, но А68 откололся от шельфового льда, который и так держался на плаву. То есть, уже когда-то вытеснил «свою» воду.

Трехмерное изображение айсберга А68.

Отколовшийся в 2017 году айсберг уменьшил объем льда ледника Ларсена примерно на 10 процентов. По прикидкам ученых, большого наводнения не случится, если когда-нибудь в результате глобального потепления в воду сползут и те 90 процентов ледника, который пока остается на материке. Уровень мирового океана повысится всего на 10 сантиметров.

Куда большая угроза – в смысле потопа – исходит от другого антарктического ледника – Туэйтса (Thwaites Glacier), сползающего с материка в море Амундсена. Ученые международного проекта The International Thwaites Glacier Collaboration пугают: в ближайшие 10 лет он способен поднять уровень мирового океана на 65 сантиметров. А в перспективе и на 3 метра. Не даром его называют Ледником Судного дня (Doomsday Glacier). Подробнее о грядущем «обломе» в нашем материале.