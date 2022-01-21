Итоги переговоров Сергея Лаврова и Энтони Блинкена в Женеве 21 января 2022 года: Россия и США пока не договорились

Уже перед началом женевских переговоров 21 января 2022 глава МИД России Сергей Лавров и госсекретарь США Энтони Блинкен не скрывали, что вряд ли стоит рассчитывать на какие-то широкие договоренности по их итогам. Фото: REUTERS

Уже перед началом женевских переговоров 21 января 2022 глава МИД России Сергей Лавров и госсекретарь США Энтони Блинкен не скрывали, что вряд ли стоит рассчитывать на какие-то широкие договоренности по их итогам.

- Вы заявили в ходе европейского турне, что от этой встречи не ждете прорывов. Мы тоже не ждем прорывов от этой встречи, мы ждем ответов на наши предложения, - сказал американскому коллеге Лавров после традиционного рукопожатия. - Предложения предельно конкретные, и ожидаем таких же конкретных ответов в русле и полном соответствии с теми обязательствами, которые были приняты на высшем уровне в рамках ОБСЕ по проблемам неделимости безопасности, чтобы ни одна страна не укрепляла свою безопасность за счет безопасности любой другой страны. Нам очень интересно услышать, каким образом американцы трактуют свои обязательства.

Речь шла о предложениях по гарантиям безопасности, которые российская сторона передала американцам и их союзникам по НАТО в ходе трех туров консультаций, состоявшихся на прошлой неделе. США обещали предоставить письменные ответы по каждому пункту. Однако на деле смогли пока предоставить лишь устные пояснения. Очевидно, все время у вашингтонских экспертов ушло на подготовку объемистого документа со стандартными обвинениями в адрес России по поводу «готовящегося вторжения на Украину».

- Мы услышали первую реакцию Соединенных Штатов, пока устную, на то, что обсуждалось в тех форматах на уровне наших заместителей. Реакция была предварительной», - уточнил Лавров.

О том, что предметного разговора, на который рассчитывала Москва, не получилось, говорит и то обстоятельство, что встреча продолжалась всего полтора часа вместо запланированных двух.

На пресс-конференции после переговоров министр иностранных дел России сообщил, что американские партнеры вновь попытались поставить в центр повестки дня обсуждение ситуации вокруг Украины. По поводу соответствующего документа, представленного на сей счет госдепартаментом (официальная представитель МИД РФ Мария Захарова назвала его «набором фейков, который могло подготовить только Министерство правды»), Лавров сказал, что «читать это невозможно».

- Какую страницу наугад ни открой, сплошная ложь, - со смешком констатировал министр. - Но у нас есть специальное подразделение, они обязаны все это изучать, и реакция уже последовала. Я не думаю, что следует дополнительно комментировать.

Глава МИД подчеркнул, что Россия не угрожала Украине, несмотря на заявления западных коллег об обратном. «Я хочу еще раз напомнить тем, кто занимается анализом наших публичных выступлений, что Россия никогда нигде ни разу устами своих официальных представителей не угрожала украинскому народу», - сказал Лавров.

Он отметил, что Киев ведет себя совершенно иначе.

- Президент Украины Владимир Зеленский, которого опекают западные коллеги и поощряют на любые выходки, призывал украинцев, чувствующих себя русскими, уезжать в Россию. А тех кто на Донбассе противостоит государственному терроризму со стороны киевского режима, он назвал не людьми, а особями, - напомнил Лавров. - Поэтому кто кому угрожает и во что эти угрозы могут вылиться - большой вопрос. Мы не исключаем, что вся эта истерика, которую сейчас раскручивают наши западные коллеги, направлена на то, чтобы, если не спровоцировать какие-то украинские силовые действия на Донбассе, то как минимум, чтобы прикрыть линию киевского режима на полный саботаж минских договоренностей.

Министр сообщил, что на встрече с Блинкеном «повторил наше требование о нерасширении НАТО на Восток». Госсекретарь пообещал объяснить, как Вашингтон относится к своему обязательству не приглашать в альянс новые страны.

В целом, у Лаврова сложилось мнение, что эта «промежуточная» встреча поможет американской стороне подготовить к следующей неделе письменную реакцию на российские предложения.

- Надеюсь, что эмоций поубавится, хотя гарантий никаких нет, - реалистично подытожил итоги переговоров министр иностранных дел России.