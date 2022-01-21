За что арестовали замминистра транспорта Владимира Токарева: Махинации, карманные фирмы и пропавшие 500 млн рублей

Заместитель министра транспорта Владимир Токарев. Фото: mintrans.gov.ru

ПОГОРЕЛ НА СРЫВЕ СРОКОВ

В Москве по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере арестован заместитель министра транспорта Владимир Токарев. Он пробудет под стражей почти два месяца — до 18 марта.

Обвиняют его не за работу в министерстве, а за дела прошлые. В 2016 году Токарев работал первым заместителем гендиректора компании «Спецтрансстрой». Это одно из системообразующих предприятий в области транспортного строительства. Оно участвовало в строительстве Байкало-Амурской магистрали и Транссиба, получало крупные подряды от РЖД. Модернизация железнодорожных веток (проект получил название Восточный полигон) должна была увеличить пропускную способность с 75 до 130 млн тонн в год.

Тучи над компанией нависли после того, как были сорваны сроки выполнения проекта.

НА ТИХОРЕЦКУЮ РАСПИЛ ОТПРАВИЛСЯ

Картина преступления по данным, просочившимся в печать, такая. "Спецтрансстрой", получив крупный заказ от государства, заключил договор с компанией "Главстройинвест". Эта компания была фактически подконтрольной клану Токаревых, вообще же в его управлении находилось десятка полтора таких компаний, многие, в том числе и «Спецтрансстрой», и «Главстройинвест» находятся сейчас в стадии банкротства.

Так вот, "Спецтрансстрой" перечислял государственные деньги "Главстройинвесту". Последний обязывался провести строительно-монтажные работы по реконструкции железнодорожного участка в Краснодарском крае (Котельниково —Тихорецкая — Крымская с обходом Краснодарского железнодорожного узла). Однако деньги, поступившие на счет "Главстройинвеста", были похищены. Официально речь идет пока о более чем 500 млн руб — эта сумма называлась в суде. Однако в материалах на других участников дела упоминаются суммы в 1,5 и 2 млн руб.

Интересно, что Токарев с подельниками старались работать чисто — во всяком случае по документам. По версии следствия, они не просто рассовывали деньги по карманам, а заключали договоры с субподрядчиками на выполнение различных работ. Но все вовлеченные компании и ИП были из числа своих.

Токарев общается с адвокатами в помещении суда. Фото: Пресс-служба Хорошевского суда/ТАСС

«НЕ ПРИПОМЮ ЕГО НА ЗАСЕДАНИЯХ ПРОФИЛЬНОГО КОМИТЕТА»

Владимир Токарев уже давно был под колпаком у правоохранительных органов. Но взять его не получалось, карьера бизнесмена-чиновника стремительно шла вверх. В 2020 г. дошло до того, что он одновременно занимал пост замминистра транспорта РФ и руководителя Федерального агентства железнодорожного транспорта (ФАЖТ). Источники, близкие к правоохранительным органам, только и могли что размещать компромат на чиновника в интернете и посылать информацию о его делах в Администрацию президента и в аппарат правительства. То ли в высоких инстанциях вняли сигналу, то ли сами решили, что это перебор, но еще в январе 2021 Токарева сняли с поста главы ФАЖТ, оставив, впрочем в ранге замминистра.

Чем занимался Токарев в министерстве, сложно сказать. Человек такого ранга должен был, казалось бы, участвовать в решении государственных вопросов. Но в этом замечен не был.

- Нет, в Думе я не припомню, чтобы он появлялся, на заседаниях профильного комитета его точно не было, Минтранс представляли другие люди, - рассказал kp.ru Александр Старовойтов, в 2016-21 годах - зампред комитета Госдумы по транспорту.

Под Токаревым стало горячо в октябре прошлого года, когда следователи пришли за его партнером по делам Юрием Рейльяном — он был главой компании «Спецтрансстрой», там где Токарев был замом. У Рейльяна есть и опыт работы в госуправлении — он был замминистра регионального развития РФ, а также замруководителя Минстроя, курировал строительство объектов к Сочинской Олимпиаде-2014.

Погорел на том, что именно он как гендиректор «Спецтрансстроя» подписал акт приемки работ на полигоне «Восточный» - при том, что работы, по версии следствия, не были выполнены в полном объеме. Позже выяснилась и такая мелочь, как то, что Рейльян руководил коммерческими структурами, будучи государственным чиновником. В прошлом году были арестованы еще два руководящих сотрудника «Спецтрансстроя».

В декабре прошлого года Токарев ушел в отпуск с перспективой увольнения, но на сайте Минтранса он по-прежнему значится заместителем министра.

«КОРРУПЦИОННЫЙ НАЛОГ»

«Комсомольская правда» не раз поднимала тему воровства и коррупции в дорожном строительстве.

- Бывали случаи, что государственный заказ полностью пропадал — ни денег, ни объекта, - рассказал kp.ru Александр Старовойтов. - Ну а если говорить в среднем, то «коррупционный налог» на бюджетные проекты составляет процентов 10.

Раньше эксперты говорили о 30%. Все стали честными?

- Не в этом дело, просто шире стали использовать 44-й закон, по которому подряд достается тому, кто предложил меньшую сумму, - пояснил экс-депутат. - А есть еще 223-й закон — он предусматривает, что заказчик выбирает исполнителя по определенным критериям.

Но если часть денег ушла налево, то что будет с дорогой? Не хватит пару миллионов на последние мили?

- Хватит, - «успокаивает» Старовойтов. - Строители могут использовать более дешевый, чем указано в смете, песок и щебень. Дорожную подушку — это слой щебня и песка под асфальтом — могут сделать на несколько сантиметров тоньше. А проезжую часть — уже. 10-20 см — этого никто не заметит, а даст возможность положить себе в карман сотни миллионов рублей.

КАРЬЕРА ТОКАРЕВА

Родился в 1977 г. в Белгороде.

Действительный государственный советник Российской Федерации 2 класса.

2006-2008 гг. – замруководителя Федерального агентства железнодорожного транспорта.

2008-2013 гг. – заместитель Министра регионального развития РФ, в 2013 – также руководитель Федерального агентства по строительству и ЖКХ.

2013-2014 гг. – заместитель Министра строительства и ЖКХ РФ.

2014-2016 гг. – занимал руководящие должности в ОАО «РусГидро».

2016-2018 гг. – первый замгенерального директора ООО «Спецтрансстрой».

2018-2021 г. – заместитель Министра транспорта РФ, в 2020 — также руководитель Федерального агентства железнодорожного транспорта.

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