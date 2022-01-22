Захарова оценила опубликованный США бюллетень по Украине: "Получилось топорно"

Российский МИД решил не оставлять фантазии американцев незамеченными. Фото: REUTERS

В преддверии встречи руководителей глав внешнеполитических ведомств России и США, состоявшейся вчера в Женеве, американский Государственный департамент подготовил и распространил ряд материалов, цель которых была очевидна – формирование соответствующей информационной повестки в СМИ.

Предполагалось, что один из этих материалов – составленный американскими дипломатами бюллетень о российской политике на украинском направлении - вызовет особый интерес.

И, действительно, вызвал – странным набором неподтвержденных, а порой и откровенно придуманных фактов.

В МИД России с результатами труда американцев ознакомились и дали короткую и жесткую оценку.

- Получилось топорно. Как и всегда у партнеров в последние десятилетия. – написала в своем Твиттере официальный представитель Министерства иностранных дел нашей страны Мария Захарова. - Американцы сформировали документ на основе вырванных из контекста сюжетов, не имеющих ничего общего с реальностью.

Российский МИД решил не оставлять фантазии американцев незамеченными, оперативно подготовив и опубликовав на официальном сайте ведомства ответы на их измышления.

- Оперативно – не потому, что мы спешили, а потому, что доводы американцев разбиваются без труда в два счета. – написала Захарова.

Американцы включили в свой бюллетень набор порядком поднадоевших всем тезисов. И несмотря на то, что российская позиция неоднократно озвучивалась, наши дипломаты в очередной раз развенчали пропагандистские штампы Госдепа:

- Вина за дестабилизацию ситуации на Украине полностью лежит на США и других странах НАТО, поддержавших в феврале 2014 г. государственный переворот, в результате которого был свергнут законно избранный президент, а к власти пришли националисты.

- Нам всем известно, как власти США используют дезинформацию в качестве повода для военного вторжения в независимые государства. Достаточно вспомнить хотя бы знаменитую «пробирку К.Пауэлла», ставшую предлогом для агрессии США против Ирака.

- Нарушения прав многомиллионного русскоязычного населения на Украине достигли чудовищных масштабов. Власти страны принимают дискриминационные законы о языке, образовании, т.н. «коренных народах», вытесняя русский язык из всех сфер жизни. Дошло до того, что в августе 2021 г. президент Украины В. Зеленский в явно ксенофобском ключе публично предложил этническим русским убираться из страны.

- Альянс (НАТО – Ред.) запятнал себя неправомочной с точки зрения международного права операцией против Югославии, вторжением стран-членов НАТО в Ирак и Афганистан, а коалиция союзников приняла участие в варварском разрушении Ливии. Подобная политика не имеет никакого отношения к пресловутой «обороне».

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