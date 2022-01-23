"Не доверяйте им": Названы 25 самых популярных паролей пользователей в Интернете

. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Эксперты сервиса по мониторингу и расследованию утечек данных Data Leakage&Breach Intelligence (DLBI) провели исследование и выяснили, какие самые простые пароли используют пользователи Интернета.

В отчете исследователей сказано, что за весь период проведения анализа с 2017 года было изучено 5,36 миллиардов уникальных учетных записей и 5 362 581 573 паролей.

25 самых популярных паролей за все годы исследования

123456

123456789

qwerty123

qwerty

12345

qwerty1

password

12345678

1q2w3e

111111

123123

1234567

1234567890

000000

1234

123321

qwertyuiop

abc123

654321

666666

1q2w3e4r5t

7777777

123

password1

iloveyou

При этом Топ-10 самых популярных паролей за 2021 год выглядит так:

qwerty123

qwerty1

123456

a11111

123456789

111111

112233

12345678

12345

000000

Также удалось установить 10 самых популярных паролей на кириллице:

йцукен

пароль

любовь

привет

наташа

максим

марина

люблю

андрей

кристина

Эти рейтинги составляли на основе анализа уже утекших в сеть учетных записей и паролей пользователей.

Специалисты напоминают, что сейчас многие сервисы, в которых пользователи регистрируются со своим уникальным паролем, используют для его хранения слабые алгоритмы хеширования. Кроме этого, некоторые до сих пор предпочитают хранить пароли в открытом виде. Аналитики портала считают, что значительная часть пользователей легкомысленно относится к используемым паролям.

Напомним, в свободном доступе может оказаться любой пароль, даже если он кажется сложным и длинным. Все дело в том, что причиной утечек служит, как правило, уязвимость в безопасности сервера или фишинг. Так что помимо хитрых комбинаций паролей, специалисты советуют сохранять бдительность при переходе по незнакомым вам ссылкам и использовать двухфакторную аутентификацию там, где это возможно.