"Не доверяйте им": Названы 25 самых популярных паролей пользователей в Интернете

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Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Эксперты сервиса по мониторингу и расследованию утечек данных Data Leakage&Breach Intelligence (DLBI) провели исследование и выяснили, какие самые простые пароли используют пользователи Интернета.
В отчете исследователей сказано, что за весь период проведения анализа с 2017 года было изучено 5,36 миллиардов уникальных учетных записей и 5 362 581 573 паролей.
25 самых популярных паролей за все годы исследования
123456
123456789
qwerty123
qwerty
12345
qwerty1
password
12345678
1q2w3e
111111
123123
1234567
1234567890
000000
1234
123321
qwertyuiop
abc123
654321
666666
1q2w3e4r5t
7777777
123
password1
iloveyou
При этом Топ-10 самых популярных паролей за 2021 год выглядит так:
qwerty123
qwerty1
123456
a11111
123456789
111111
112233
12345678
12345
000000
Также удалось установить 10 самых популярных паролей на кириллице:
йцукен
пароль
любовь
привет
наташа
максим
марина
люблю
андрей
кристина
Эти рейтинги составляли на основе анализа уже утекших в сеть учетных записей и паролей пользователей.
Специалисты напоминают, что сейчас многие сервисы, в которых пользователи регистрируются со своим уникальным паролем, используют для его хранения слабые алгоритмы хеширования. Кроме этого, некоторые до сих пор предпочитают хранить пароли в открытом виде. Аналитики портала считают, что значительная часть пользователей легкомысленно относится к используемым паролям.
Напомним, в свободном доступе может оказаться любой пароль, даже если он кажется сложным и длинным. Все дело в том, что причиной утечек служит, как правило, уязвимость в безопасности сервера или фишинг. Так что помимо хитрых комбинаций паролей, специалисты советуют сохранять бдительность при переходе по незнакомым вам ссылкам и использовать двухфакторную аутентификацию там, где это возможно.