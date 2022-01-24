Наташа Королева получила сокрушительный удар в спину

Наташа Королева. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Литва запретила въезд в страну Наташе Королевой. В итоге концерт артистки, который должен был состояться совсем скоро, отменен. Это стало настоящим ударом в спину для исполнительницы. Она не смогла промолчать.

Литовские депутаты направили обращение в МИД о запрете на въезд в страну Наташе Королевой. Дело в том, что артистка не раз выступала в Крыму. Потому исполнительницу хита "Желтые тюльпаны" потребовали объявить нежелательной персоной в стране.

Конечно, сей факт потряс жену стриптизера Тарзана. Она разместила в блоге видео с концерта в Вильнюсе, оставив душераздирающее сообщение.

"Прилетела новость о запрете въезда в Литву накануне моих сольных выступлений для любимого зрителя. Друзья, к сожалению, это правда. День сурка. Аналогичная ситуация была и с концертами в Киеве пять лет назад! Да, уже читая решения подобного рода относительно меня и других артистов, единственно возможная реакция - это улыбка с горечью и недоумением", - написала Наташа в блоге.

Артистка напомнила, что ее последний концерт в Вильнюсе прошел с аншлагом: "Зрители не расходились и скандировали еще, я уже переоделась, но зал требовал на бис, до слез!"

Вокалистка не понимает, как могут помешать отношению двух стран добрые песни, которые "несут позитивное настроение, любовь, дружбу, все самое светлое, искреннее и настоящее". "Получается они сами за другие ценности? За какие, хочется спросить? Ну просто нелепица какая-то... И невольно испытываешь испанский стыд за таких представителей власти, которые, пропагандируя «свободу», требуют «оценки геополитической обстановки»… Боже, Наташа Королева и геополитика… И ведь никого это не волновало, когда в феврале 2020 года состоялся мой аншлаговый концерт в Вильнюсе, который я вспоминаю с большой любовью... Остается только разводить руками…" - посетовала артистка.