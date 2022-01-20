Певица Наташа Королева и ее мама Людмила Порывай Фото: Евгения ГУСЕВА

Наташа Королева очень близка со своей несравненной мамой Людмилой Порывай. Певица считает свою родительницу эталоном женственности и красоты. Энергичная пенсионерка обожает наряжаться и часто дает советы звездной дочери по выбору нарядов. На этот раз артистка решила купить сапоги.

Наташа Королева по совету молодящейся мамы Людмилы Порывай отправилась в бутик. Дело в том, что пенсионерка, живущая много лет в Майами, сосватала знаменитой дочке блестящие ботфорты цвета "вырви глаз".

Сама 76-летняя народная артистка Украины просто обожает все яркое и блестящее. Она совершено незнакома с таким понятием, как комплексы. Людмила Ивановна хороша собой и поражает народ коротенькой юбкой, обильно смазанными до блеска неизвестной субстанцией ногами, пестрыми лосинами и топами.

На днях женщина разместила видео с дочкой. В кадре Наташа, раздувшись от усердия, пытается натянуть длинные сапоги ярко-бирюзового цвета на свои отнюдь не длинные ножки.

Мать-пенсионерка заставила раздувшуюся Наташу Королеву показать себя без прикрас Фото: СОЦСЕТИ

Обувь, больше подходящая для стриптизерши, оказалась Королевой не по размеру не только в области стопы. Но чего не сделаешь ради драгоценной мамы. Несмотря на все трудности и неудобства, исполнительница хита "Желтые тюльпаны" сумела натянуть ботфорты и даже застегнуть предательский замок.

После чего прошлась по магазину и кокетливо покрутилась в сапожках перед зеркалом. "Мама, я это делаю только ради тебя… Но колодка удобная. Если бы на худую ногу..." - произнесла певица.

Поклонники отметили, что на честных кадрах прекрасная жена Тарзана выглядит изрядно упитанной и немного припухшей. Не исключено, что звезда эстрады, как и многие россияне, набрала несколько килограммов за время новогодних праздников.