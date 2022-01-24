Нелегальные мигранты платили 2,5 миллиона рублей за поддельные документы в России

Предварительно следствием установлено, что злоумышленники изготавливали и продавали иностранцам поддельные миграционные карты, патенты на работу и уведомления о временной регистрации. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

- Услугами фигурантов уголовного дела пользовались в основном иностранцы, которые находятся в России нелегально. Каждый из клиентов платил за фальшивые бумаги от миллиона до 2,5 миллиона рублей. По предварительным данным, общая сумма криминального дохода задержанных превышает 60 миллионов рублей, - прокомментировала задержание организаторов незаконной миграции официальный представитель МВД России Ирина Волк.

В ведомстве сообщили, что сотрудниками Московского уголовного розыска задержали в столице двух уроженцев одной из стран ближнего зарубежья. В отношении подозреваемых в организации незаконной миграции возбуждено уголовное дело. Статья предусматривает до 7 лет лишения свободы.

Предварительно следствием установлено, что злоумышленники изготавливали и продавали иностранцам поддельные миграционные карты, патенты на работу и уведомления о временной регистрации.

- Кроме того, задокументированы факты оказания услуг по фиктивной сдаче экзаменов на знание русского языка, по подготовке материалов для получения гражданства России и регистрации по месту пребывания, - отметила Ирина Волк.

К делу подключились сотрудники ФСБ России и и Росгвардии, которые провели обыски по местам жизнедеятельности подозреваемых. Кроме поддельных бланков миграционных документов у фигурантов дела нашли ранее похищенное травматическое оружие и десятки миллионов рублей.

Сотрудники полиции начали мероприятия, направленные на установление всех эпизодов и возможных соучастников противоправной деятельности.

- Полицейскими будут разыскиваться покупатели поддельных документов, - предупредила Ирина Волк.

За использование поддельных документов в России можно получить 3 года лишения свободы либо исправительные работы до 2 лет.

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