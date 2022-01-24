Как доказать родство внебрачного сына с Александром Абдуловым: ДНК смогут выделить из пиджака

По словам Александра, с актёром его мама Ольга Коваль познакомилась на Одесской киностудии. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

История с пиджаком знаменитого актера Александра Абдулова пролила свет на тайну существования у него внебрачного сына. О мальчишке сам актер много раз рассказывал друзьям. Но все эти годы ни коллеги, ни родня не знали – правда это или вымысел. Ничего не знал и сам предполагаемый сын. Себя Александр Коваль опознал по детскому фото, которое все эти годы лежало в нагрудном кармане пиджака Абдулова. На оборотной стороне снимка была подпись: «Саша, это твой сын. Оля.»

Карточку в конце прошло года нашли родственники актера. А потом снимок опубликовала «Комсомолка». Себя на фото узнал Александр Коваль, который прислал в редакцию в качестве доказательств другие свои детские снимки. Эксперты подтворили – они подлинные, никакого фотошопа.

Напомним, по словам Александра Коваль, которому сейчас 34 года, с актёром его мама Ольга Коваль познакомилась на Одесской киностудии. Простая швея в 1986-м работала костюмером, а Александр Абдулов тогда снимался в кино «Десять негритят». Актер в то время был женат на коллеге Ирине Алферовой, в венчаном браке с которой у них не было совместных детей.

100 ЛЕТ - НЕ СРОК ДЛЯ ДНК

Но как узнать, действительно ли Александр Коваль сын Абдулова? Ответ на этот вопрос может дать только экспертиза ДНК. И тут есть два варианта ее проведения. Самый простой и быстрый – сверить ДНК Александра и его предполагаемой сестры по отцу, Евгении Абдуловой. Единственной официальной дочке Абдулова сейчас 15 лет. Напомним, девочка родилась меньше чем за год до смерти знаменитого отца. Сейчас она живет и учится в Москве. Александр Коваль уже написал письмо Евгении и ее маме Юлии Мешиной, но пока ответа не получил. Возможно, участвовать в разгадке этой семейной тайны Евгения и ее мама просто не захотят.

Сейчас дочери актера Евгении Абдуловой 15 лет. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Но узнать правду можно и вторым способом. И тут достаточно будет того самого пиджака, в котором и было найдено фото маленького Саши. После смерти Абдулова, то есть последние 14 лет, вещицу ни разу не стирали, не сдавали в химчистку.

- Современные технологии не ставят четких временных рамок для выделения ДНК из образцов одежды и с других предметов. Все зависит от их состояния, условий хранения и тут все очень индивидуально, - прокомментировал Александр Поляков, руковолитель лаборатории ДНК-диагностики Медико-генетического научного центра РАМН, профессор. – В моем опыте есть история выделения ДНК из дореволюционного образца. Правда речь идет о гистологическом образце, который хранился на социальном лабораторном стекле. Что касается пиджака, то есть вероятность что его ткани при условии отсутствия стирки сохранили ДНК хозяина. Шансы, по моему мнению, велики. Однако надо понимать, что это сложные исследование. Такой анализ нельзя проводить с частных лабораториях, они просто не имеют подобных технологий. Исследование в нашей стране смогут провести только три лаборатории, которые работают на базе таких ведомств как: Следованный комитет, Министерство внутренних дел и Минздрав.

Александр Коваль уже написал письмо Евгении Абдуловой и ее маме Юлии Мешиной, но пока ответа не получил. Фото: Личный архив

Как стало известно KP.RU, сейчас пиджак хранится у гражданской жены Абдулова Виктории Лановской. Сама она получила его в дар от вдовы старшего брата актера, Альбины Абдуловой. Виктория готова передать пиджак для лабиринтного исследования.

KP.RU следит за развитием событий.

НУ И НУ

Все как в кино!

Если верить коллегам и друзьям, Абдулов много лет носил фото маленького Саши с собой и терзался душевными муками. В минуты слабости актер показывал снимок карапуза друзьям с просил совета: как быть. Но с сыном он так и не встретился. При этом в кино, в очень похожей ситуации персонаж Абдулова оказался куда более решительным.

Одна из последних ролей Абдулова, криминальный авторитет Лавр из популярного сериала «Некст», парадоксально похожа на его жизненную историю. С той лишь разницей, что сыгранный киношный персонаж Абдулова ограничился всего парой минут на сравнивание своих фото со снимками уже взрослого предполагаемого сына Феди и тут же стал анализ ДНК. Остаются только догадываться, что чувствовал Абдулов, играя эту сцену в кино.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Внука внебрачного сына Игоря Крутого назвали в честь знаменитого деда

Если бы была премия «Внебрачный отец года», то в 2021-м году ее точно получил бы композитор Игорь Крутой. Его семейную тайну тоже первой раскрыла «Комсомолка». В эксклюзивном интервью москвич Сергей Мирошников рассказал, что 32 года растил сына композитора, которого ему в подоле принесла официальная жена. Мальчишке, который был назван в честь отца Крутого Яковом, мама, простая продавец гастронома, правду рассказала лишь перед своей смертью.

В 32 года Яков Мирошников нашел Игоря Крутого и оба прошли анализ ДНК. Уже после того, как родство подтвердилось Яков взял отчество и фамилию звёздного отца. Публично сына Игорь Крутой признал в конце 2021-го года. За несколько дней до Нового года внебрачный сын сделал маэстро дедом. Внука назвали в честь знаменитого деда – Игорем. Теперь они полные тезки. Маленькому Игорю Яковлевичу Крутому сейчас два месяца. Несмотря на занятость, дедушка навещает его почти каждую неделю.

Тем временем внебрачный сын Крутого, потерял связь с воспитавшим его отцом.