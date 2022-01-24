Сын неизлечимо больной Маргариты Тереховой сделал печальное заявление

Маргарита Терехов. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Маргарита Терехова более 15 лет неизлечимо больна. Актриса страдает от болезни Альцгеймера. Много лет звезда советского кино прикована к постели, не встает и никого не узнает. Ухаживают за ней сиделки. А недавно знаменитая артистка столкнулась с новой напастью.

Сын Маргариты Тереховой сообщил, что его мама заразилась коронавирусом. Ее решили лечить дома. "Мы с ужасом обнаружили COVID-19. Мы не решились никуда маму везти. К счастью, все обошлось, все хорошо", - поведал Александр Терехов в эфире шоу "Звезды сошлись" на НТВ .

Рассказал он и том, как 79-летняя актриса борется со своим неизлечимым недугом. "Альцгеймер прям накатывает так мощно. Через три-четыре года ты человека не узнаешь. И говорят, что нежелательна смена обстановки. Периодически мы ее кладем в больницу, но эта перевозка… Мама лежит в этой машине и думает: «Что же происходит, куда меня везут?»" - поведал мужчина.

Сын актрисы и его сестра Анна делают все возможное, чтобы их маме было комфортно дома. Александр вспомнил, что они одно время не догадывались о развитии у артистки страшного недуга, списывая ее странности на особенности характера. А забили тревогу, когда ситуация усугубилась. "Нам сначала было непонятно, что с мамой. Она растерянный человек, все в этих высших сферах витает. Но в какой-то момент эта рассеянность и отрешенность перетекли в болезнь. И в такой момент нужно брать за шкирку и везти к врачу, даже несмотря на то, что она говорит: «Со мной все хорошо!»" - посоветовал Александр.

Родные, видя актрису такой беспомощной, страдают, хоть и пытаются скрывать свои эмоции. Однако иногда горе прорывается наружу. "Мамочка, родная моя, любимая наша! Как мне хочется поговорить с тобой, похохотать, погрустить, спросить совета, сидеть, обнявшись, у моря и смотреть на закат, как в детстве, погулять в лесу, пойти в театр, красиво одевшись… Как я хочу, чтобы ты пожалела меня или похвалила, или даже рассердилась. Ты же рядом!" - сокрушалась дочь звезды.

Напомним, неизлечимую болезнь у Маргариты Тереховой обнаружили в середине "нулевых". В 2009 и 2011 годах она еще давала интервью, но потом стала вести затворнический образ жизни, потому что постепенно утратила связь с реальностью.