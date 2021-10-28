Дочь показала неизлечимо больную Маргариту Терехову

Маргарита Терехова была одной из самых ярких актрис советского кинематографа. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Маргарита Терехова была одной из самых ярких актрис советского кинематографа. Ее обожали, ею восхищались. К сожалению, вот уже много лет артистка неизлечимо больна. Она прикована к постели, не встает, не узнает родных. Ухаживают за ней сиделки и дети.

Маргарита Терехова последний раз появилась на публике в 2012 году. Уже тогда она была измучена из-за прогрессирующей болезни Альцгеймера. Спустя время близкие подтвердили, что Маргарита Борисовна вынуждена оставить карьеру из-за неизлечимого недуга.

К сожалению, с годами Тереховой становится все хуже и хуже. О том, как сегодня выглядит одна из самых красивых актрис, можно только догадываться. Сын Александр и дочь Анна считают, что их мама хочет остаться в памяти поклонников все такой же цветущей красавицей с тонкими выразительными чертами лица и гривой рыжих волос.

При этом Анна время от времени делится с публикой редкими снимками звезды фильмов "Зеркало", "Собака на сене". На сей раз женщина опубликовала фото мамы с ныне режиссером Романом Виктюком. Он трепетно обнимает Терехову, артисты улыбаются.

Маргарита Терехова не может ходить и говорить. Родные стараются стойко переносить этот удар судьбы. Маргарите Борисовне нужна постоянная забота, поэтому в ее доме регулярно находятся сиделки. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

"«Каждый человек - маленькое солнышко. А солнышко нельзя ни остановить, ни погасить. Когда же маленькие солнышки объединяются в большое вселенское солнце, тогда отступает всякая беда. Нужно помнить, что все те святые души, которые покинули Землю, никуда не исчезают. Их энергия все время над нами. Это небесная энергия. Она идет от Бога». - Роман Виктюк", - подписала публикацию дочь Тереховой.

Отметим, сейчас Маргарита Терехова не может ходить и говорить. Родные стараются стойко переносить этот удар судьбы. Маргарите Борисовне нужна постоянная забота, поэтому в ее доме регулярно находятся сиделки.

"Мама до сих получает оклад в театре «Моссовета», пенсию, плюс нам помогает фонд «Артист». А кроме того, я очень благодарна маминым друзьям и поклонникам за их поддержку и добрые слова... Незнакомые люди переводят деньги маме по номеру моего телефона или на карту... Я очень тронута, что маму помнят и любят. Думаю, именно это любовь помогает ей держаться за жизнь", - делилась Анна.