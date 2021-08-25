Крик души дочери тяжелобольной Маргариты Тереховой довел россиян до слез: "Мамочка, родная моя, любимая!"

Маргарита Терехова не разговаривает. Она сейчас находится словно в другом измерении. Фото ТАСС/ Антон Тушин

Маргарита Терехова, сыгравшая Миледи в "Трех мушкетерах", долгие годы борется с неизлечимым недугом. С середины 2000-х годов у актрисы начала прогрессировать болезнь Альцгеймера. На данный момент 79-летняя звезда театра и кино не может самостоятельно передвигаться, не встает и не в состоянии узнавать родных, близких, в том числе детей и внуков. От прежней красавицы не осталось и следа - недуг страшно изменила артистку. Но ее дети не теряют оптимизма и делают все возможное, чтобы облегчить страдания звезды фильмом "Зеркало" и "Собака на сене".

Маргарита Терехова не разговаривает. Она сейчас находится словно в другом измерении. Ее дочь Анна Терехова по случаю Дня рождения актрисы разместила душераздирающий пост, посвященный маме.

"Мамочка, родная моя, любимая наша! Поздравляем тебя! Как мне хочется поговорить с тобой, похохотать, погрустить, спросить совета, сидеть обнявшись у моря и смотреть на закат, как в детстве, погулять в лесу, пойти в театр, красиво одевшись… Как я хочу, чтобы ты пожалела меня или похвалила, или даже рассердилась. Ты же рядом!", - отметила актриса в блоге.

По ее словам, лишь иногда ее родительница дарит родным свою неповторимую улыбку. "Как будто мы не виделись долго и ты обрадовалась. Я могу обнимать и целовать тебя, но мне столько нужно тебе рассказать! Спасибо за жизнь, прости, пожалуйста! Пусть твой свет и тепло радуют нас, твой талант помнят и любят еще долго! Ты с нами!", - пишет она.

После чего поблагодарила всех неравнодушных за добрые слова и пожелания, помощь, молитвы и память. "Мы с мамой обнимаем вас, желаем здоровья и любви!", - резюмировала Анна.

После чего разместила молитву. Душераздирающее сообщение артистки довело россиян до слез. Публика не сдерживается. "Как я плачу вместе с Вами, как я Вас понимаю. Господи, спаси и сохрани", "Моя молитва и вечная благодарность Вашей гениальной маме! Когда совсем худо, смотрю «Дневной поезд», и возвращаются силы и вновь просыпается надежда", "Мамочке Вашей здоровья, долгих лет жизни и всего самого наилучшего", "Храни Господь Вашу мамочку!", "Вам сил и терпения! Слезы из глаз, ком в горле, сердце рвется от тоски", - пишут фолловеры.

Отметим, за ней тяжело больной Маргаритой Тереховой ухаживают сиделки. На оплату помощниц и лекарства ежемесячно требуется 150 тысяч рублей. "Сиделки за ней ухаживают. Прическу каждый день делают. Она у нас очень любит крем для рук. Кожа у нее нежная. Женщина она все равно", - рассказывала ранее невестка актрисы, певица Татьяна Найник.