Какие страны поменяли правила въезда для российских туристов в начале 2022 года: В Таиланд без карантина, на Кубу без справок

Сразу несколько популярных у российских туристов стран в начале 2022 года поменяли условия въезда. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

После появления «омикрона» и турбизнес, и любители путешествий напряглись: а вдруг снова границы закроют наглухо, как в начале пандемии? Этого не случилось. Мало того - Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) в январе провела заседание Комитета по чрезвычайным ситуациям и выпустила рекомендации для всех государств мира. ВОЗ призывает отменить или ослабить ограничения на международные поездки, так как они показали свою неэффективность и «усугубляют экономический и социальный стресс». Также в ВОЗ считают, что вакцинация не должна быть единственной возможностью для пересечения границы - надо давать и другие варианты.

А что в реальности? Сразу несколько популярных у российских туристов стран в начале 2022 года поменяли условия въезда. Почти все сделали из проще - вплоть до полной отмены каких-либо справок. Но некоторые и ужесточили.

ЕГИПЕТ

Правила въезда в Египет по сути не изменились: нужен или сертификат о вакцинации «Спутником V» (из российских вакцин подходит только эта), или тест - либо ПЦР, сделанный не ранее чем за 72 часа до вылета, либо экспресс-тест со сроком действия 24 часа (он дешевле, чем ПЦР, и результат в большинстве лабораторий готов уже через 15 минут - так что это удобная альтернатива).

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Однако появился нюанс, Египетское Управление по продвижению туризма разъясняет его в письме туроператорам: если на сертификате или справке не будет читаться QR-код, у проверяющих возникнут сомнения в подлинности документа или, например, из-за задержки рейса истечёт срок действия теста, придётся в аэропорту сдать экспресс-тест за 20 долларов. При отрицательном результате, а он будет готов примерно через 15 минут, все отлично. При положительном отпускника отправят в изоляцию на 5 дней. В том самом отеле, где он забронировал проживание.

ТАИЛАНД

С 1 февраля слетать в Таиланд станет проще. Правда, послабления касаются только вакцинированным путешественников, в том числе и «Спутником V». Для них открываются все провинции королевства, порадовали долгожданной новостью в Туристическом управлении Таиланда. Карантин не нужен. А вот тесты придётся сдавать часто (как и сейчас).

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Один - до вылета в Таиланд (не ранее чем за 72 часа), второй - сразу после прибытия. При этом первый день после прилёта пассажиры должны провести в отеле из одобренного властями списка, дождаться там результатов теста. Гостиниц таких много, на разный бюджет, от скромных до пятизвездочных. На пятый день отдыха тоже необходимо заселиться в подобный отель, сдать анализ и ждать результата в номере. Между этими тестами и после второго можно путешествовать по стране и жить в любых гостиницах и гестхаусах.

Забронировать и оплатить оба отеля (на первый и пятый день отпуска), трансфер из аэропорта и даа ПЦР-теста необходимо заранее через интернет.

КИПР

На средиземноморском острове правила въезда изменятся с 1 марта. И опять же их упростят для вакцинированных гостей. «Спутник V» на Кипре признан, с 1 марта обладателям прививочного сертификата не нужно будет делать ПЦР для отпуска в Ларнаке или Пафосе (пока он необходим всем).

Срок действия сертификата о вакцинации с 1 марта - 9 месяцев. Если после второй дозы прошло больше времени, потребуется бустер. В случае с российскими вакцинами - две дозы «Спутника V» или «Спутник Лайт». При этом «лайт» признаётся лишь как бустер, как полноценная вакцина - нет.

Россиян без прививки на Кипре тоже ждут - но со справкой о ПЦР-тесте, сданном не ранее чем за 72 часа до вылета. Подходит также экспресс-тест на антиген, срок действия 24 часа (и это тоже новшество, экспресс-тесты стали принимать с 13 января). После прибытия - ещё один ПЦР-тест, он стоит 15 - 19 евро.

ИЗРАИЛЬ

Только что открывшийся для российских туристов Израиль уже успел уточнить требования к документам о вакцинации. На данный момент сертификат о вакцинации «Спутником V» для поездки на Святую Землю действует 6 месяцев. Полезный нюанс: «Спутник Лайт» признали в Израиле в качестве бустера после прививки двухкомпонентным «Спутником V» (но не в качестве собственно вакцинации).

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Вдобавок к сертификату нужны ещё три ПЦР-теста. Первый сдают до вылета, не ранее чем за 72 часа до рейса. Вместо него можно сдать экспресс-тест, срок годности 24 часа. Второй ПЦР - сразу после прилета в аэропорту. Анализ платный, стоит 80 шекелей (около 1950 рублей), если оплатить заранее, вместе с заполнением декларации о въезде и 100 - 115 шекелей (2450 - 2800 рублей) при оплате на месте. После прибытия необходимо также сдать серологической тест на антитела в аэропорту. До получения результатов надо соблюдать карантин.

«Если результат серологического теста положительный (антитела есть), вы получите зеленый паспорт сроком на месяц и должны будете пребывать в укороченном карантине до получения отрицательного результата ПЦР-теста сданного на 3-й день после прибытия в Израиль (день прибытия считается первым карантинным днём), - объясняют в Минздраве Израиля. - Если же результат серологического теста отрицательный (антител нет)- вам придется пройти полный карантин (14 дней). Но вам разрешат вернуться в страну, из которой вы приехали, если вы получите отрицательный результат ПЦР теста».

МЕКСИКА

Вот уж где выполнили и перевыполнили рекомендации ВОЗ! Мексика с начала 2022 года отменила вообще все ограничения для иностранных путешественников. Их и так-то был минимум, только заполнить онлайн-анкету Vuela Seguro. Теперь не надо вообще ничего - ни анкеты, ни анализов, ни прививок. На мексиканский курорт Канкун из России летают прямые рейсы. Виза оформляется бесплатно и онлайн.

КУБА

Остров Свободы отменил все ковидные ограничения для организованных туристов, прилетающих на Кубу через турфирмы. Им теперь не нужен ни ПЦР-тест, ни сертификат о вакцинации. Лишь небольшая формальность - заполнить онлайн-анкету D Viajeros до вылета.

Тестов по прибытии тоже больше нет - а именно из-за них у наших отпускников поначалу было много проблем, когда результат внезапно оказывался положительным, и вместо пляжа путешественники попадали на карантин.

АБУ-ДАБИ

В ОАЭ у каждого эмирата - свои требования. Эмират Абу-Даби их ужесточил. Теперь невакцинированных граждан РФ отправят на 10-дневный карантин. Обладатели сертификата о прививке «Спутником» могут обойтись многочисленными анализами. Первый - ПЦР, сданный за 48 часов до вылета. Второй ПЦР сдают бесплатно в аэропорту Абу-Даби сразу после прибытия. Тесты делают ещё на 4 и 8 день отдыха, и уже за деньги - 500 дирхамов, порядка 1 тысячи рублей.

ПЦР нужен и для возвращения домой - за 72 часа до вылета из Эмираты, иначе даже на рейс не зарегистрируют.

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