Звезда сериала «Мир Дикого Запада» вспомнила, как Мэрилин Мэнсон внезапно изнасиловал ее, исполняя песню Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Звезда сериала «Мир Дикого Запада» и фильмов «Рестлер» и «Мартовские иды» Эван Рэйчел Вуд, встречавшаяся с Мэрилином Мэнсоном, после ряда намеков на абьюзинг со стороны рокера, теперь открыто заявила об изнасиловании.

В новом документальном фильме Phoenix Rising («Восстание феникса») звезда «Мира Дикого Запада» рассказала, что в 2007 году на съемках клипа Heart-Shaped Glasses, написанной, как говорил музыкант, под впечатлением от романа с девушкой, Мэнсон внезапно начал ее насиловать.

Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

- Мы обсуждали, что изобразим сцену секса, но как только включились камеры, он начал проникать в меня по-настоящему, - сказала актриса. - Я не соглашалась на это. Я профессиональная актриса, я занимаюсь этим всю свою жизнь и я никогда не видела такого непрофессионального похода на площадке. Это был полный хаос, и я не чувствовала себя в безопасности.

Американская актриса Эван Рэйчел Вуд некоторое время встречалась с шок-рокером Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В ответ на очевидные предположения по поводу того, почему этот процесс не был прерван актрисой, она пояснила, что не понимала, как отказать Мэнсону. Особенно обескуражены, как уверяет Рэйчел Вуд, были члены съемочного процесса, не понимавшие, как реагировать на спонтанное порно на площадке.

Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

К слову, это не первое обвинение от актрисы в адрес музыканта. Впервые об унижениях и насилии она заявила год назад. Тогда же американская певица Фиби Бриджерс раскрыла наличие потаенной «комнаты для изнасилований» в доме Мэнсона (позже действительно обнаружена детективами). Потом подключилась к лавине обвинений и звезда «Игры престолов» Эсме Бьянко. Совокупно о физическом и психологическом насилии со стороны рокера рассказали более десятка женщин. Полиция Лос-Анджелеса продолжает расследование в отношении зловещего Мэрилина.

Звезда сериала «Мир Дикого Запада» и фильмов «Рестлер» и «Мартовские иды» Эван Рэйчел Вуд, встречавшаяся с Мэрилином Мэнсоном, после ряда намеков на абьюзинг со стороны рокера, теперь открыто заявила об изнасиловании. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

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