Могила любимой жены Леонида Куравлева давно заброшена

Леонид Куравлев последние годы не появлялся на публике Фото: Марина ВОЛОСЕВИЧ

Леонид Куравлев шесть дней находится в хосписе. 85-летнему актеру диагностировали прогрессирующую болезнь мозга. Сейчас артисту оказывается лишь паллиативная помощь, так как более ничем помочь звезде экрана нельзя.

Леонид Куравлев последние годы не появлялся на публике. Было известно, что актер живет затворником и тоскует по умершей жене Нине, с которой прожил более 50 лет. Громом среди ясного неба для поклонников звезды фильма "Афоня" стало известие о том, что пять месяцев он жил в доме престарелых, откуда его госпитализировали в Коммунарку. Там ему сделали операцию, а спустя две недели актера перевезли в хоспис.

Между тем, стали известны новые печальные детали. Леонид Вячеславович много лет не приходил на могилу жены Нины. А ведь супругу он боготворил. "Моя жена была очень красивой, невероятной. Нина не ревновала, ни в чем не подозревала. Я никогда ей не изменял. Зачем? У меня уже была любимая женщина, не хотелось искать кого-то еще", - отмечал звезда кино.

На Троекуровском кладбище рассказали, что актер с 2014 года не оплачивал расходы по уходу за последним пристанищем умершей женщины. С некоторых пор за могилой жены Куравлева никто не ухаживал.

Раньше актер платил за облагораживание могилы, но денег давно не поступало. "Раньше заключался договор. В 2014 году последний раз заключали договор", - сообщили сотрудники кладбища в эфире шоу "Ты не поверишь!" на канале НТВ.