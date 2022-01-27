«Самый опасный враг человека»: кинолог призвала не подкармливать бродячих собак и назвала эффективное решение проблемы безнадзорных животных

Собаки нападают на людей. Бездомные животные не только калечат, но и убивают Фото: Евгения ГУСЕВА

В январе по России одно за другим возбуждают уголовные дела: собаки нападают на людей. Бездомные животные не только калечат, но и убивают. 58-летнего астраханца загрызли у гаражного кооператива, а в Забайкалье стая разорвала семилетнюю школьницу. Сайт kp.ru спросил у президента Федерации охотничьего собаководства, руководителя международного департамента РКФ Екатерины Домогацкой, как решить проблему безнадзорных животных.

«Люди должны делать две вещи: все возможное, чтобы животные не оказывались на улицах и не поощрять увеличение стай. Мы все любим животных, порою, тянется рука подкормить. Этого категорически нельзя делать!

Домашняя собака — родилась в доме, была социализирована и привыкла ориентироваться на человека. Она — наш самый большой друг. Бродячие собаки — наш самый опасный враг. Они лучше других диких животных знают повадки человека, знают наши уязвимые места. Есть угроза и для домашних животных, скота. Стая собак с точки зрения заболеваний может быть опаснее лисицы.

Волк не придет из леса в город без крайней нужды. Бродячие псы наоборот — около людей. Они знают, как от нас прятаться, как напасть, где добывать еду. Стая — способ выживания для этого вида. Они занимают территорию и охраняют ее: от нас, наших собак, детей.

Только там, где государство принимает последовательные и жесткие меры, удалось избавиться от безнадзорных собак. А когда мы начинаем жалеть, выпускать обратно — они тут же размножаются. А если и стерилизованы, то все равно прибиваются к стае. Содержать в приютах сотни тысяч бездомных животных — нагрузка на налогоплательщиков, люди против.

Действенным вариантом остается такой: отловить, подержать какое-то адекватное время — пока не найдется старый или новый хозяин, — а если собаку не забрали, гуманно усыпить. Это жестоко, но эффективно. Так делают в Англии, Германии.

Каждый из нас при этом может сделать свой вклад в решение проблемы. Когда берешь животное, обязуешься, пока питомец не доживет свой век, не выбрасывать его. Даже если ты его на улице подобрал. Каждый должен содержать своих животных ответственно. Помните, что, когда заводишь питомца, придется изменить свою жизнь.

Тут мы подходим к вопросу маркировки всех собак. Когда будет единая система микрочипов и общая база, можно будет призывать к ответу. Например, бегает моя собака одна по улице. Ко мне приходит участковый и наказывает. Если собака покусала ребенка, съела соседскую курицу — тоже хозяин должен отвечать. И если собаку выбросили — хозяин отвечает, как за оставление в беспомощной ситуации».

Ранее депутат Госдумы предрек посадки чиновников после череды нападений собак на людей. По мнению Владимира Бурматова, власти регионов не хотят строить приют и заниматься гуманным решением проблем, потому что на этом нельзя пилить бюджет.

Зоозащитница в интервью kp.ru рассказала, что на людей нападают только псы со сломанной психикой. Эксперт рассказала, каких собак стоит опасаться на улицах.

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