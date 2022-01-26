Депутат Бурматов предрек "посадки" чиновников после нападений бродячих собак: "Довели до трагедии"

Собаки виноваты только в том, что им не повезло с человеком, который выкинул их на улицу Фото: Николай АЛЕКСАНДРОВ

В начале 2022 года в России возбудили ряд уголовных дел после того, как бродячие собаки покусали прохожих. Такие истории произошли в Подмосковье, Биробиджане (ЕАО), Астраханской области. Но самая резонансная из Забайкалья, где стая загрызла насмерть семилетнюю девочку. Председатель комитета по экологии Государственной думы РФ Владимир Бурматов, в эфире радио «Комсомольская правда» прокомментировал инциденты:

— Здесь вопрос не к местным жителям и не к собакам. Собаки виноваты только в том, что им не повезло с человеком, который выкинул их на улицу. Местных жителей тоже можно понять. Они годами просили животных с улиц убрать. А чиновники этого не сделали. Довели до трагедии. Возбуждены уголовные дела по факту халатности в ряде субъектов Российской Федерации. 28 уголовных дел. Абсолютно справедливо возбуждены эти дела. Сейчас сядут эти чиновники.

Депутат Бурматов считает, что единственная эффективная возможность решить проблему безнадзорных животных — помещать их в приюты, строить приюты, помогать волонтерам.

— Многие регионы откровенно саботируют этот закон (речь о документе «Об ответственном обращении с животными» в котором есть отдельная статья про приюты — прим.ред.). Потому что на этом не украдешь деньги. Это не отстрел, где они по два миллиарда рублей в год распиливали просто, разворовывали, рассовывали по карманам, и это продолжалось два десятилетия. Это не распил на убийствах собак. А что такое два миллиарда? Это можно было сто приютов каждый год строить. Если бы это было, мы бы эту тему вообще не обсуждали. Но коррупция и непрофессионализм одновременно, я не знаю, что страшнее из этих двух явлений, они рождают такую ситуацию.

Депутат добавил, что в ближайшее время усилят меры в отношении чиновников, которые не обеспечивают эффективное регулирование численности безнадзорных животных.

— Мы уже прорабатываем поправки, ужесточение ответственности в отношении чиновников, которые не исполняют федеральное законодательство. Они должны привлекаться к ответственности не когда погиб человек, а когда они не исполнили полномочия. Надо помогать волонтерским приютам грантами, деньгами, кормом, льготы давать, землю предоставлять. Потому что они работают эффективнее, чем муниципальные приюты. Там люди, для которых это не бизнес, а состояние души. Они энтузиасты. Они сегодня это делают без копейки бюджетных денег, и делают эффективнее, чем те, кто тратят на это десятки миллионов рублей. Если им дать хотя бы копейку, то у них работа будет выстроена еще более качественно.

Председатель комитета по экологии также назвал «странной» инициативу сенатора из Забайкальского края Сергея Михайлова об усыплении собак особо опасных пород.

— Она противоречит действующему законодательству. Что такое собаки особо опасных пород? Таких просто не существует. Есть опасные хозяева, которые выбрасывают своих животных на улицу. И животные становятся бездомными. У меня дворняга. Она к какой породе относится? Мы пока не видели этот законопроект. Мы ознакомимся с ним.

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