Жена показала, как сейчас выглядит больной раком Валентин Юдашкин Фото: СОЦСЕТИ

Марина и Валентин Юдашкины считаются одной из крепких пар отечественного бомонда. Они женаты уже более 30 лет, а познакомились, когда оба работали в Центральном проектно-конструкторском и технологическом бюро при Министерстве бытового обслуживания. Марина была парикмахершей, а Валентин - художником по макияжу. Супруга поддерживает именитого кутюрье в непростой для него период. Как известно, более пяти лет модельер борется с онкологическим заболеванием.

Страдающий от рака Валентин Юдашкин в последнее время практически не появляется на публике. Однако по случаю Рождества его супруга Марина поделилась фотографией, на которой она запечатлена с Валентином Абрамовичем.

"С Рождеством Христовым! Желаем Вам счастья и мира! Добра вашему дому", - написала Марина Владимировна. В кадре она и ее знаменитый муж предстали дома.

Снимок с тяжелобольным модельером вызвал небывалый ажиотаж среди поклонников. Многие пишут в адрес Валентина Абрамовича теплые слова и пожелания крепкого здоровья.

Напомним, Валентин Юдашкин борется с раком более пяти лет. В 2016 году у него обнаружили рак почки, а затем и метастазы в голове. "В начале был рак почки. Он был очагом, потом обнаружили метастазы в голове. Из-за рака почки метастазы пошли по всему телу, причем очень быстро. Они распространились примерно за год", - рассказывал он.

Из-за поражения пищевода он сел на жесткую диету. Только поддержка близких придавала ему сил. Модельер прерывал работу только на время операций и химиотерапии. Юдашкин переносил все испытания "на ногах" - продолжал летать на показы.

Сейчас 58-летний кутюрье говорит, что живет не годами, а кварталами - от одного обследования до другого. "До операции меня интересовало, как ты выйдешь оттуда? Кем? Очнувшись, я стал считать розетки - правильно я вижу или нет. Мозги есть или нет? Интересовало именно это. Потом была долгая дорога в дюнах - то чуть лучше, то опять… Во мне столько было напичкано - как по минному полю!", - рассказывал Валентин Абрамович.