Стало известно еще об одном внебрачном ребенке Александра Абдулова от красавицы-медсестры

Александр Абдулов. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Александр Абдулов не смог избежать участи своих коллег по актерскому цеху. После смерти артистов нередко находятся люди, которые выдают себя за внебрачных детей ныне умерших знаменитостей. На потребу публике начинают мусолить пикантные подробности личной жизни усопших в скандальных шоу.

Новость о том, что у Александра Абдулова есть еще один наследник, взбудоражила общественность в начале 2022 года. Некий Александр Коваль, работающий актером, заявил о своем возможном родстве со звездой театра и кино.

Он поведал kp.ru, что его мама Ольга Коваль была костюмершей во время съемок фильма "Десять негритят". Там она и потеряла голову от Александра Гавриловича. В то время артист был женат на Ирине Алферовой.

Беременная Ольга уехала в Казахстан, где родила мальчика. Она якобы сообщила об этом своему возлюбленному и даже выслала ему фото, но тот никак не отреагировал.

До появления Коваля о своем родстве с Абдуловым говорил житель Санкт-Петербурга Сергей Шиподько. Он рассказал о том, что его мама познакомилась с актером в одном из московских ресторанов. Мол, родительница долго хранила тайну и не говорила отпрыску, кто отец. А вот самому актеру якобы показала кроху. Но Абдулов лишь отмахнулся от нее.

Все эти события стали предметом бурной дискуссии в эфире шоу "Пусть говорят" на Первом канале. Так, Мария Голубкина уверена, что история с Ковалем очень ей напоминает ситуацию со Спартаком Мишулиным, когда спустя несколько лет после его смерти объявился мужчина и назвался его внебрачным сыном. "Молодой человек пробуется в кино. Абсолютно понятно, что это классная история, как у Спартака Мишулина. Просто вторая серия. Вот и все", - сказала Голубкина.

А потом внезапно случилась сенсация. Старые друзья звезды советского кино, Александр Мягченков и Владимир Кардонов, которые учились с ним, вспомнили первую любовь Абдулова. Речь идет о красавице-медсестре Татьяне. По их словам, она стала мамой ребенка Александра Гавриловича. Но никто ее не видел много лет. "Мы их лет 30 пытаемся найти, я с экранов говорил не раз. Если есть сын, объявись. Плохого мы тебе ничего не сделаем", - призвал приятель Абдулова еще одного наследника.

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