Америка в передозе: как фармгиганты вызвали опиоидную эпидемию в богатейшей стране мира

Все больше жителей США подсаживаются на «легальные наркотики» Фото: Shutterstock

Уже который по счету президент США, заступая на свой пост, клятвенно обещает, что справится с опиоидной эпидемией в стране. Но год за годом Штаты обновляют собственные антирекорды, и в 2021 году там от передозировки наркотиками скончалось более 90 тысяч человек, что является самым высоким показателем подобного рода за всю историю страны. Это больше, чем количество совокупное количество погибших в автомобильных авариях и перестрелках за тот же период.

Пандемия коронавируса лишь усугубила этот кризис, и специалисты считают, что это связано с различного рода карантинными ограничениями: одни маялись от безделья, а другие понемногу сходили с ума и пытались разнообразить внезапно ставшую скучной жизнь наркотическим угаром.

Прими таблеточку

Наркотиками Америку завалили не только мексиканские или колумбийские наркокартели, а вполне добропорядочные фармкомпании. Теперь уже никого и не интересует – о чем пеклись фармгиганты, разработав формулы дешевых болеутоляющих препаратов на основе синтетических наркотиков, но в историю они вошли, погрузив Новый свет в настоящий ад: с появлением на рынке оксиконтина и прочих таблеток в США и начался опиоидный кризис.

В начале 1990-х фармакологическая компания Purdue Pharma выпустила в свет таблетки против боли. Руководство фирмы не жалело денег на рекламу и продвижение нового средства: в дело шли подарки и бонусы врачам, выписывавшим оксиконтин, скидочные купоны, роскошные презентации препарата, подкуп научных экспертов, требовавших в своих публикациях от врачей именно таблетками лечить любое проявление боли у пациентов во избежание гораздо худших последствий, лоббирование конгрессменов и прочие инновационные на тот момент маркетинговые уловки. На торжественном собрании, посвященному запуску оксиконтина, один из владельцев Purdue Pharma заверил всех в том, что «за запуском нового средства последует буря рецептов, которая похоронит конкурентов». Так и случилось, только начавшаяся опиоидная буря похоронила еще и сотни тысяч американцев, ставших наркоманами «благодаря» оксиконтину.

Чудо-таблетки действительно быстро снимали практически любую боль. Содержавшийся в них оксикодон, как заявляли в Purdue, хоть и был синтетическим аналогом морфина, но не вызывал привыкания. Уже после того, как на фармгиганта посыпались судебные иски, выяснилось, что исследования препарата проводились на группе из пациентов, состоявшей из… 38 человек.

Смерть по цене флакона таблеток

Себестоимость производства этих таблеток была и остается смехотворной, врачи с удовольствием стали назначать этот дешевый препарат всем жалующимся на любую боль, а страховые компании потирают руки от колоссальной экономии. Таковая, как и тогда, и сейчас считают они, возникает из-за отсутствия необходимости тратить деньги на поиск причины боли и ее устранение затратным оперативным или физиотерапевтическим путем: флакон таблеток стоит в сотни раз дешевле.

Буря грянула, когда американское Управление по борьбе с наркотиками (DEA), встревоженное ростом смертей от передозировок, получило данные об оборотах Purdue: получалось, что чуть ли не каждый американец ежедневно горстями пьет оксиконтин, а некоторые аптеки ежегодно продают в год по несколько сот тысяч этих таблеток. По всей Америке открылись медицинские центры и клиники боли, в которых пациентам только и делают, что выписывают оксиконтин и появившиеся позднее аналоги этого средства.

Чудо-таблетки действительно быстро снимали практически любую боль. Содержавшийся в них оксикодон, как заявляли в Purdue, хоть и был синтетическим аналогом морфина, но не вызывал привыкания. Фото: Shutterstock

Purdue отделалась многомиллионными штрафами, но эпидемию было уже не остановить: появлялись все новые и новые аналоги оксиконтина, а обвинять в наркоторговле каждого врача, назначающего жалующимся на сильную боль пациентам разрешенные Управлением по санитарному контролю за качеством продуктов и медикаментов (FDA) препараты, невозможно.

Конечно, за врачей и аптекарей взялись, и годами одному и тому же человеку получать легальным путем тот же оксиконтин в Америке стало сложнее. И те, кто уже подсел на наркотики, стали получать свою дозу кайфа из рук торговцев героином и прочей дряни.

Теории и фантазии

Пока дальше разговоров о необходимости борьбы с этой бедой дела в Америке не идут. Лишь время от времени появляются все новые и новые теории появления этой напасти.

Самыми распространенными и горячо обсуждаемыми являются две. Согласно первой, в свое время владельцы Purdue обрадовали DEA тем, что разрабатываемый ими препарат может полностью уничтожить теневой рынок наркотиков, поскольку производство и продажи оксиконтина можно будет легко отслеживать. И якобы именно поэтому всемогущее Управление по борьбе с наркотиками ничего не сделало для того, чтобы в принципе запретить производство и продажу в США оксиконтина и его аналогов.

Еще одна, весьма популярная версия базируется на статданных, подтверждающих тот факт, что в конце прошлого века получение специальности анестезиолога было в Америке наименее затратным по сравнению с другими врачебными специальностями. И в какой-то момент в Штатах возник переизбыток этих узкопрофильных специалистов. Открытие частной клиники обычному анестезиологу не сулит никаких прибылей, и вот кому-то пришла в голову идея открытий уже упомянутых медицинских центров, специализировавшихся на лечении любых видов болей. Основным видом врачебных манипуляций в таких клиниках до сих пор остаются эпидуральные инъекции блокаторов боли, противовоспалительных или стероидных препаратов. Но на уколы в позвоночник или суставы соглашаются немногие пациенты. Вот в качестве законной альтернативы и выписывает страждущему болеутоляющие таблетки нашедший непыльную работу в «клинике боли» врач-анестезиолог, а пациент приходит к нему на прием вновь и вновь. В каждой американской газете, включая и те, что печатаются на русском языке, целые развороты отданы под рекламные объявления подобных центров.

А вот наиболее загадочной кажется версия… о расовом неравенстве. Вплоть до конца прошлого столетия подавляющим числом наркоманов в США были черные, белые были в явном меньшинстве. Странным образом Purdue Pharma начала рекламную кампанию оксиконтина в городах и местностях с преимущественно белым населением. В маркетинговых рекомендациях так и было написано: «Преобладающий образ наркомана – афроамериканец или латиноамериканец. Чтобы предотвратить потенциальные опасения по поводу последующей зависимости от препарата, назначать его стоит пациентам, которые с этим образом не ассоциируются». Но кому все это было выгодно?

Ясные перспективы

«В США не было опиоидной эпидемии до тех пор, пока не возник переизбыток наркотиков, обеспеченный легальным распространением фармацевтических препаратов», - подтвердила спецпрокурор штата Нью-Йорк по борьбе с наркотиками Бриджит Бреннан. И хотя и причины, и размах этой эпидемии известны, владеющая Purdue Pharma семья Саклер в рейтинге богачей с появлением оксиконтина обогнала Рокфеллеров, а это лекарство и его аналоги до сих пор продаются в американских аптеках и на черном рынке.

Единой стратегии по борьбе с наркотиками в Штатах до сих пор не выработано. И по оценкам медицинского журнала STAT, если не принять срочных мер, от передозировки наркотиками в течение следующего десятилетия умрет полмиллиона американцев. Примерно столько же умерли от СПИД за последние полвека.

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