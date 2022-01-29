Появление известного актера на премии «Золотой орел» обернулось скандалом

Валерий Николаев. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Вечером в пятницу все звёзды сияли на «Мосфильме»: в зале киностудии вручали премию «Золотой орел». На ковровой дорожке репортёрам позировал весь цвет отечественного кинематографа: Федор Бондарчук и Паулина Андреева, Филипп Янковский и Оксана Фандера, Марина Зудина, Катерина Шпица…

Однако, оказалось, что организаторы рады не всем. Так, появление звезды сериала «День рождения буржуя» Валерия Николаева обернулось унизительной сценой: охрана не пустила артиста в зал, где раздавали заветные статуэтки. В какой-то момент отчаявшийся «буржуй» даже бросился за помощью к проходившему мимо коллеге Алексею Гуськову: «Леш, проведи меня в зал!». Однако, последний пронёсся мимо, даже не взглянув на обескураженного Николаева. Видео скандала, снятое журналистами, тут же попало в телеграм-каналы.

- У меня бейджик «Пресса», - объясняется в кадре актер. - Я хотел снять видео, чтобы опубликовать в Инстаграме. Но, видимо, это никому не надо. Да меня постоянно не пускают. Я же хулиган и бандит!

Скандальная слава закрепилась за Валерием Николаевым шесть лет назад. Зимой 2016 года пьяный артист за рулём своего джипа устроил массовое ДТП в центре Москвы, протаранив несколько машин и даже сбив полицейского. В итоге знаменитый дебошир оказался в СИЗО, ему грозило до 10 лет тюрьмы. Однако, несмотря на всю серьёзность ситуации, выйдя на свободу после 15 суток заключения, «буржуй» вновь принялся лихачить, был лишён водительских прав, но при этом позволял себе прогуливать суды и допросы, а также гонять без «корочек». За несколько месяцев Николаев не раз становился героем скандальной хроники и в итоге был вынужден публично покаяться перед поклонниками. Своё поведение актер объяснил нервным срывом и длительной депрессией.

Между тем, сегодня 56-летнего Валерия Николаева вряд ли можно назвать забытым или нерукопожатным. Так, в новом телесезоне актер участвует в шоу «Танцы со звёздами». А кроме того, после развода с Ириной Апексимовой «буржуй» наконец устроил личную жизнь: сейчас он счастлив в четвёртом браке с воздушной гимнасткой Эльмирой Земсковой, которая младше мужа на 19 лет.

Оказалось, семь месяцев назад супруги стали родителями - о появлении сына Николаев сам проговорился в эфире «Танцев со звёздами». Для артиста это второй ребёнок: от Ирины Апексимовой у него есть 27-летняя дочь Дарья, которая пошла по стопам родителей. Молодая актриса играет в театре на Таганке, директором которого является ее мать.

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