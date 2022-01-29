Павел Крашенинников: Криптовалютой пользуются миллионы. И мы не можем этого не замечать. Будет закон

Центробанк хочет запретить операции с криптовалютами Фото: REUTERS

-... Павел Владимирович! Очень интересная информация идёт в СМИ - о дальнейшей судьбе, которую уготовила криптовалюте Госдума. Это вот инициатива каких-то других - отраслевых комитетов или вашего, законодательного?

- История, Александр, такая.

Во-первых, было официальное заявление Центрального банка на сей счёт, есть несколько проектов, которые, тем или иным образом, связаны вот с этой «цифровой валютой», «цифровой денежной единицей» – ну, не знаю, как ее назвать, она по-разному называется.

- Ну, закона же на этот счёт пока нет...

- В том числе, имеется проект, который устанавливает возможность налогообложения этой «условной валюты», назовем это так. Соответственно, у нас возникает вопрос – а что мы предлагаем облагать налогами? Есть такой объект?

Нам отвечают – вроде как есть, потому что идут операции какие-то, она - эта «условная валюта» - сколько-то стоит.

Мы говорим – ну, так давайте напишем правовым языком, что это - такой-то юридический объект, с такими-то характеристиками, с такими-то ограничениями, если они необходимы.

Нам говорят, что - нет, такого объекта нет! А мы говорим – а что вы тогда хотите налогом-то облагать?

То есть, продавать и покупать нельзя, а налогом облагать можно?

Вот здесь у нас, значит, такие дискуссии возникают, такая, извините, конкуренция теорий. Мы говорим, что это все-таки такие объекты возможны, но, наверное, их возможность...

Павел Крашенинников Фото: Иван МАКЕЕВ

- То есть - факт существования?

- Ну, да... Должно определяться законом. Мы, конечно же, ни в коем случае не говорим, что это - платежное средство – это исключено.

- Да? Почему?

- У нас в России валюта одна - рубль. Это и в Конституции записано, и в Гражданском кодексе.

Но, вместе с тем, мы понимаем, что у нас в стране - несколько миллионов граждан все-таки являются владельцами таких объектов...

- В смысле, «условной валюты».

- Да. И эти объекты могут переходить по наследству.

Тут уже, очевидно, что они стоят денег. При разводе тоже - это имущество должно делиться. То есть, мы говорим о том, что это - имущество, а, значит, возможны и ограничения, конечно.

- Как это понять?

- Ну, можно вспомнить оружие, лекарства, да и алкоголь у нас не всем продается, так ведь?

- Ну, да.

- Он тоже ограничен в обороте, не все его могут купить. Поэтому, и в случае с «криптовалютой», мы не должны зарываться в песок. Ведь мы видим, что отношения эти есть. Вот почему и государство - в лице законодателя - должно как-то, соответствующим образом, на это реагировать.

- И как же?

- Реагировать, вводя определённые правила поведения людей по поводу этого объекта.

Поэтому, мы считаем, что - нравится нам или не нравится, здесь другой вопрос – но это реальность, которую мы должны учитывать и в законодательной жизни тоже.

- А ты лично как к этому явлению относишься?

- Я считаю, что мы не должны это явление игнорировать. Это является объектом, ограниченным в обороте, безусловно, но все-таки - может и делиться, и продаваться, и передаваться по наследству. Правила должны быть.

- Понял. Согласен. А когда такой законопроект может появиться, - с тем, чтобы его вынесли на обсуждение Госдумы, а потом приняли?

- Сейчас идут споры, а в спорах, как известно, рождается истина.

Мы, конечно, к какому-то знаменателю придем - и с правительством, и с Центральным банком.

Я думаю, что все-таки нужно этот вопрос решать. Мы согласны, что ограничения здесь необходимы, что это непростой объект...

Поэтому, режим нужно устанавливать, это надо, безусловно, прописывать, а какие-то нормы даже вносить в Гражданский кодекс.

- Даже так?

- Да, я это подчеркиваю.

А дальше уже, в отраслевом законодательстве, это все – процедуры, ответственность, права, обязанности – нужно очень четко указывать и не оставлять так вот…

- Без надзора?

- Ну, типа... Сейчас же это так – какие-то обычаи гражданского оборота, причём - никак не урегулированные.

- То есть, в весеннюю сессию, вполне возможно, какие-то наброски, фрагменты уже могут быть, да?

- Я думаю, что да. Потому что отношения-то развиваются…

- Понятно. Спасибо огромное. Удачи.

- Взаимно.

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Битва цифрового рубля с криптовалютами: Эксперт рассказал, что стоит за предложением запретить майнинг в России

Центробанк хочет запретить операции с криптовалютами (подробности)