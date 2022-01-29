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Политика29 января 2022 7:30

Депутат Рады Кива о "российской угрозе": "Почему сразу нападут? Освободят!"

Депутат Рады Кива назвал освобождением гипотетическое "вторжение" России на Украину
Роман КИЛЬМЯШКИН
Роман КИЛЬМЯШКИН
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Депутат Верховной Рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Илья Кива (в белой рубашке)

Депутат Верховной Рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Илья Кива (в белой рубашке)

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Депутат Верховной рады Украины Илья Кива предложил называть гипотетическое "вторжение" России на украинскую территорию не оккупацией, а освобождением.

"Почему сразу нападут? Освободят!", - написал в своем телеграм-канале народный избранник, комментируя предупреждение президента Соединенных Штатов Джозефа Байдена о "неизбежном нападении".

Как ранее писал сайт kp.ru, украинцы призвали президента страны Владимира Зеленского не допустить войны с Россией. Для этого они вышли с баннерами к зданию Верховной рады в Киеве.

Напомним, заместитель главы российского МИД Сергей Рябков заявил, что "вторжение" России на Украину исключено, у РФ нет и не может быть намерений нападать на соседнюю страну.

Позже российское посольство в Вашингтоне выступило с заявлением о том, что постоянно звучащие из Соединенных Штатов обвинения в адрес России по поводу подготовки некоего предлога для "вторжения" на Украину голословны и бездоказательны, а подобные утверждения – очередное подтверждение непрекращающегося информационного давления на Москву.