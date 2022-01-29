Путин поручил дать жителям Донбасса доступ к Госуслугам без прописки

Президент России Владимир Путин. Фото: REUTERS

9 декабря 2021 года у Владимира Путина была встреча с членами Совета по правам человека. Правозащитники рассказывали, где у нас в стране остались несправедливости, и как можно помочь простым людям. Сегодня, 29 января, по итогам того заседания опубликовали конкретные поручения чиновникам. Вот главное, что президент распорядился сделать:

1. Кавалерам трех орденов мужества теперь будет положено ежемесячное пособие «за особые заслуги перед Россией».

2. «Гражданам России, проживающим на территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины», надо предоставить доступ к порталу Госуслуг, чтобы они могли подавать заявления на получение льгот и пособий. При этом, указывать регистрацию на территории России будет необязательно.

3. Путин поручил заняться избирательными правами наших граждан, не зарегистрированных в стране. В официальном документе этого не сказано, но в начале декабря правозащитники тоже говорили о жителях Донбасса. Российские паспорта у людей есть, но участвовать в выборах они не могут, потому что нет прописки.

4. Правительству и губернаторам надо улучшить регистрацию бездомных, чтобы те имели доступ к порталу Госуслуг. Это поможет бродягам получить лечение или оформить пенсию. Правозащитники предлагали выдать бездомным специальные телефонные сим-карты, которые бы можно было использовать для временной регистрации.

5. Роскомнадзору, СПЧ и Союзу журналистов поручено «проанализировать» применение закона о СМИ-иноагентах и предложить возможные правки. На декабрьском заседании правозащитники ругали этот закон за недоработки.

6. Дума и Совфед должны будут рассмотреть законопроект о пытках. Необходимо «усилить ответственность за совершение представителями власти уголовно наказуемого деяния с применением пытки». На встрече с членами СПЧ обсуждался скандал, когда выяснилось, что в российских тюрьмах работает целая система пытки людей.