Валентина Теличкина — об уходе Куравлева: «Для него это избавление»

На 86-м году жизни не стало народного артиста Леонида Куравлева. Фото: Евгения ГУСЕВА

На 86-м году жизни не стало народного артиста Леонида Куравлева. В эфире Радио «КП» актера вспоминают его коллеги.

Николай Аверюшкин, актер и композитор:

- Леонид Куравлев прекрасный, добрый, жизнерадостный, светлый человек. Мы встречались на съемках и просто в жизни – от него веяло положительной энергией, добротой. Он никогда не выпячивал то, что он великий, всегда был на равных с тобой. Это вообще, мне кажется, позиция всех актеров той, старой школы. Но скажу откровенно: у меня такое ощущение, что он давно уже был готов уйти. Мне очень хочется, чтобы именно в творческом плане люди помнили Куравлева. Это глыба, вершина. Вся эта мерзость, которая в последние дни идет вокруг его имени - я очень бы хотел, чтобы эту гадость смыло волной. Настолько это осточертело – кто с кем, кто кого кинул, кто кого бросил… Не надо этого.

Людмила Дмитриева, актриса:

-Я виделась с ним на съемочной площадке только в одном фильме – «Ищите женщину». Тогда он на меня произвел удивительное впечатление. Помню, у него не получалось кашлять. Он долго искал этот кашель, чтобы сыграть, что герой-полицейский очень болен. Но потом это получилось. Я при этом присутствовала, это было, конечно, смешно и очень интересно. С ним очень легко было работать.

Валентина Теличкина, актриса:

- Это не просто хороший артист, это большая личность и индивидуальность. Он же знаток философии. Вот можете себе представить? Это человек, который впервые меня познакомил с Ницше! Он очень много читал, влюблен был в литературу, понимал ее. Это только добавляет к тому, что он великолепный актер. Имея такой багаж образовательный, он все время играл очень наивных героев, вроде бы простачков - не являясь таковым, понимаете? Он в «Мичмане Панине» настолько потрясающий – это просто невероятно. Вот в том эпизоде, где он поет «Боже, царя храни». Я влюблена в этого Куравлева, в эту роль. Конечно, это колоссальная потеря. Но так сложилась его последняя часть жизни, что для него это избавление. Избавление от тяжелой болезни. Я верю, что для него найдется хорошее место в раю – я убеждена в этом.

А В ЭТО ВРЕМЯ

«Уходит воистину народное поколение артистов»

«Его талант был очень добрый. Каждого своего героя, даже отрицательного, он наделял этим светом, - написал на своей страничке в Фейсбуке актер Станислав Садальский. - В какой-то давней программе он однажды высказал мысль, что есть такая высшая степень актерской одаренности, за которую всегда расплачиваешься одиночеством. Не помню, кому он тогда адресовал эти слова - кажется Шукшину, с которым очень дружил, но они точно подходят ему самому. У Лени более 250 фильмов, все его герои очень разные, но объединяет их одно - уникальный талант, без которого наш кинематограф поблек бы».

Режиссер Владимир Грамматиков, комментируя кончину Куравлева для ТАСС, заметил, что «Уходит такое поколение артистов, которое воистину народное: неважно, есть ли звание, его так любили! В человеческом, гражданском смыслах он высочайшего качества человек».

«Он был верным другом и партнером. Светлая память прекрасному артисту, прекрасному человеку», - сказала режиссер Светлана Дружинина.

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