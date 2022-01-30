Россияне подсели на интернет-иглу: каждый второй признался, что не может жить без Всемирной сети

Почти половина россиян – без интернета прожить не могут. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

«На вопрос «Пользуетесь ли вы интернетом?» 100% россиян ответили положительно. Опрос был проведен на нашем интернет-сайте». Лет 20 назад, когда Всемирная паутина только начинала опутывать все уголки нашей жизни, такие опросы были актуальны, а этот анекдот еще считался смешным. Сегодня такие «социологические исследования» бессмысленны – хоть в Сети их проводи, хоть посреди улицы в захудалой деревне, а результат будет примерно одинаков.

«Можете ли вы представить свою жизнь без интернета?» – на этот, куда более актуальный в наше время вопрос попросили ответить россиян аналитики СберСтрахования и Rambler&Co. Опрос провели накануне Международного дня без от интернета, который отмечается в последнее воскресенье января. И выяснилось, что 52% россиян вполне могут обойтись в этой жизни без Всемирной паутины. С одной стороны, это хорошо. Но с другой, все остальные - а это почти половина россиян – без интернета прожить не могут.

Причем «интернетоголикам» доза информации требуется уже с утра. Как выяснили социологи, 35% россиян листают новости и ленты соцсетей, как только проснутся. Каждый четвертый впервые залезает в интернет за завтраком, каждый шестой - по дороге на работу.

Неудивительно, что у многих из нас без интернета начинается «ломка», причем довольно быстро.

- Уже после нескольких часов вне Сети 12% испытывают беспокойство, а 4% чувствуют сильную тревогу менее чем через час, - пишут авторы исследования.

Так что хорошо, что есть такой праздник – Всемирный день без интернета! Давайте отметим его достойно!

Кстати, а как его отмечать-то? Пойду посмотрю в интернете…

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Сколько времени вы проводите в интернете каждый день?

Для чего вы в первую очередь используете Всемирную паутину?

С какого устройства вы обычно выходите в сеть?

По данным СберСтрахования и Rambler&Co. Опрошено 14000 человек.

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