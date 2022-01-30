«Он сам попросился в дом престарелых»: Друг рассказал о последнем желании Леонида Куравлева

Актер Леонид Куравлев Фото: Евгения ГУСЕВА

Новость о том, что звезда советских фильмов Леонид Куравлев доставлен с ковидом в больницу из дома престарелых поразила россиян. Мол, как же так, знаменитый актёр и оказался никому не нужным.

Артист не смог победить недуг и скончался в клинике. Продюсер Евгений Морозов (генеральный директор компании Ру-Концерт) рассказал kp.ru о последнем желании Куравлева.

-Когда у Леонида умерла жена, первое, что он сказал: «Отвезите меня в дом престарелых!»

Он не только своим детям это говорил. Мы сидели с ним на лавочке у театра Эстрады, он лично мне эти слова сказал. Увы, Куравлев утратил интерес к жизни. На работу выезжать перестал, отказывался от ролей. Из дома выходил только в магазин. А потом и вовсе перестал. Даже детям иногда не открывал дверь. Соседи приносили ему пакеты с едой, подкладывали под дверь, -рассказывает «КП» приятель актёра.-Дети у Леонида очень внимательные, но он замкнулся, никого не хотел видеть. В деньгах он не нуждался. Он богатый человек, у него море элитной недвижимости в центре Москвы. Только одна его квартира в Доме на набережной стоит немалых денег. Просто у него не было сил жить. Жена была для него всем, он не смог справиться с этой потерей.

МНЕНИЕ ПСИХОЛОГА

«Дети хотели его спасти»

-Пожилые люди очень остро ощущают свою ненужность,-говорит психолог Екатерина Чижовская, - Даже проживание с близкими людьми может вызвать такое ощущение.

У пожилых людей консервативные взгляды и любые перемены для них сильнейший стресс. Плюс впечатлительность может перерасти в страхи. Появляется тревожность, люди начинают себя вести себя, как дети.

Находясь в таком угнетённом состоянии, конечно, тяжелее переносятся любые заболевания. Поэтому, видимо, Леониду Вячеславовичу сложно было справиться с недугом…Социальная изоляция ещё больше усугубляет депрессивное состояние и общее недомогание.

Леонид Вячеславович был на пике популярности, блистал и видимо, после такого потока внимания забвение тяжело переносится. Думаю, близкие, определив его в пансионат для пожилых людей, пытались его поддержать, адаптировать социально. Плюс безусловно, они хотели, чтобы он был под присмотром специалистов. Поэтому за это решение не стоит их обсуждать, они руководствовались благими целями, хотели его спасти.

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