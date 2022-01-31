Вакцинация подростков от коронавируса в Москве: где сделать прививку "Спутником М"

Подросток во время вакцинации от COVID-19 вакциной "Спутник М" в детской поликлинике №3 Симферополя. Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС

Первые 13 пунктов вакцинации подростков от коронавируса начали работать в Москве на базе детских городских поликлиник. Для школьников в возрасте 12–17 лет (включительно) разработали препарат «Спутник М». Как объясняют медики, это меньшая дозировка взрослой двухкомпонентной вакцины «Спутник V» - одна пятая ее часть. По данным Минздрава, клинические исследования детской прививки прошли успешно. Такое оптимальное снижение дозы позволяет детям вырабатывать достаточный иммунный ответ на прививку.

«В Москве, как и во всем мире, идет стремительный рост заболеваемости коронавирусом из-за штамма омикрон, - отметили в Оперштабе столицы. - Дети стали болеть чаще, вырос и процент госпитализированных детей с ковидом. Запись на вакцинацию в удобный пункт можно оформить онлайн или по телефону».

КОМУ СДЕЛАЮТ ПРИВИВКУ

- ребёнок - гражданин России и ему исполнилось 12 лет, но еще нет 18;

- у него нет обострения хронической болезни, он не болел ОРВИ в течение двух недель до прививки и не болеет в момент вакцинации;

- не участвует в клиническом исследовании вакцины от COVID;

- не делал других профилактических прививок от инфекций в последние 30 дней.

КАК ЗАПИСАТЬСЯ

Для тех, кто прикреплен к поликлинике, открыта онлайн-запись на выбор:

1. На порталах:

- mos.ru;

- emias.info.

2. Через мобильные приложения:

- «Госуслуги Москвы»;

- «Моя Москва»;

- «ЕМИАС.ИНФО».

3. По телефону или в информационных киосках поликлиник.

Если подросток не прикреплен к поликлинике и у него есть московский полис ОМС, то можно записаться на вакцинацию по телефону любой выбранной поликлиники.

Вакцина состоит из двух компонентов, которые вводятся с интервалом в 21 день. Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС

КУДА ПРИХОДИТЬ

Детские поликлиники с пунктами вакцинации для подростков:

Центральный округ

№ 32, ул. Фадеева, д. 8, тел. для записи - (499) 250-07-53.

Юго-Западный округ

№ 10, филиал №3, ул. Новаторов, д. 7, тел. для записи - 8-929-902-10-93.

Западный округ

№ 132, ул. Новоорловская, д. 2, корп. 1, тел. для записи - (495) 733-54-57.

Северо-Западный округ

№ 94, ул. Вишневая, д. 20, корп. 2, тел. для записи - (495) 491-18-51.

Северный округ

№ 39, пр-д Березовой Рощи, д. 2, тел. для записи - (499) 762-64-05.

Северо-Восточный округ

№ 99, филиал № 4, ул. Академика Комарова, д. 1г, тел. для записи - (495) 682-08-56 (добавочный 767).

Восточный округ

№ 7, ул. Молдагуловой, д. 5а, тел. для записи - (499) 373-47-03.

№ 122, ул. Первомайская, д. 113, тел. для записи - 8-985-135-74-84.

Юго-Восточный округ

№ 143, филиал № 4, Хвалынский б-р, д. 10, тел. для записи - (495) 705-79-12.

№ 150, ул. Братиславская, д. 1, тел. для записи - (499) 722-10-37.

Южный округ

№ 145, ул. Борисовские Пруды, д. 10, корп. 3, тел. для записи - (495) 342-54-80.

Зеленоград

№ 105, корп. 805, стр. 1, тел. для записи - (499) 731-70-20.

Новая Москва

Троицкая городская больница (детская поликлиника)

Троицк, Октябрьский пр-т, д. 5, тел. для записи - (495) 851-11-01.

Запись, график работы всех открытых детских прививочных пунктов - на портале мэра Москвы mos.ru в разделе «Первичная и повторная вакцинация».

КАКИЕ ДОКУМЕНТЫ НУЖНЫ

С собой на прививку надо взять:

- свидетельство о рождении (или паспорт - если он есть);

- полис ОМC, выданный в Москве (если ребенок не прикреплен к городской поликлинике);

- СНИЛС для получения сертификата о вакцинации на портале gosuslugi.ru.

КАК ПРОХОДИТ ПРОЦЕДУРА

Вакцина «Спутник М» состоит из двух компонентов. Их нужно вводить с интервалом в 21 день.

Пациенту надо записаться только на первый прием. Дату второго укола система выберет автоматически.

За сутки до приема придет СМС-сообщение с напоминанием (дата, время и адрес, куда нужно приехать).

Важно!

Подросток может пройти вакцинацию от ковида только по письменному заявлению от родителя или законного представителя. Кроме того, потребуется добровольное информированное согласие на медицинское вмешательство.

Далее:

- перед прививкой ребенка осмотрит врач-педиатр;

- после укола пациент должен оставаться под наблюдением медиков в течение 30 минут, поскольку могут появиться незначительные реакции на вакцину. Среди них, к примеру, небольшое повышение температуры, слабость, боль в месте инъекции. В среднем «побочки» дают о себе знать недолгое время - до суток.

КОМУ НЕЛЬЗЯ ДЕЛАТЬ ПРИВИВКУ

От вакцинации придется отказаться при таких причинах:

- обострение хронических болезней;

- острые инфекции (например, симптомы простуды);

- участие в клиническом исследовании вакцины от COVID-19;

- сделанные в последние 30 дней прививки против других инфекционных заболеваний.