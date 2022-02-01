Рад бы взять три выходных, да дела не пускают: Что думают россияне о переходе на четырехдневную рабочую неделю

О возможной перспективе трех выходных напомнил в своем недавнем интервью заместитель председателя Совета безопасности страны Дмитрий Медведев. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Чем больше выходных, тем лучше. Так думает 78% россиян. Именно столько народу, по данным опроса, проведенного порталом «Работа.ру», положительно относятся к возможному переходу на четырехдневную рабочую неделю.

О возможной перспективе трех выходных напомнил в своем недавнем интервью заместитель председателя Совета безопасности страны Дмитрий Медведев. По его словам, ломать устоявшийся график следует не бездумно, а когда появятся соответствующие экономические предпосылки. Пандемия как раз их нам и подкинула, ведь значительное количество рабочих процессов «свернулось в онлайн».

- Люди стали работать из дома и возвращаться к прежнему формату многие не собираются, - отметил Медведев. — Очевидно, что рабочая неделя таких категорий граждан вовсе не обязательно должна быть 5-дневной. Иногда достаточно и четырех дней. А когда необходимо, можно и в воскресенье поработать.

А пока россияне только мечтают о трех выходных, в других странах уже во всю экспериментируют. Самый основательный опыт с четырехдневкой провели в Исландии - целых 4 года порядка 2,5 тысяч сотрудников муниципальных и частных контор трудились по прогрессивному графику. Результат местные власти назвали «ошеломляющим успехом»: работать хуже не стали (многие даже улучшили производственные показатели), зато люди меньше чувствовали профессиональное выгорание и больше времени уделяли детям и хобби. Чтобы не засиживаться допоздна в 4 рабочих дня и все успевать, пришлось пересмотреть рутину, например, отказаться от части совещаний. И подтвердилось то, что многие осознали во время пандемии: многие рабочие летучки и правда могли быть парой электронных писем.

Другой подход в Объединенных Арабских Эмиратах. Там до недавнего времени отдыхали в пятницу и субботу, а по воскресеньям вкалывали. Но власти страны решили, что нужно быть на одной волне с западными партнерами. Так что теперь в Дубае и других эмиратах 4,5-дневная рабочая неделя: в пятницу короткий день, а в воскресенье полноценный выходной.

Правительство Испании вовсе решило доплачивать компаниям, которые переведут сотрудников на 32-часовую рабочую неделю с сохранением зарплат. А ведь у них еще сиеста, когда днем после обеда можно вздремнуть…

- Нам в России о четырехдневке можно только мечтать, - уверен директор института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве РФ Алексей Зубец. - Тут все упирается в производительность труда, а она у нас в основной массе экономики низкая. Только несколько секторов можно назвать с высокой производительностью. И вот если мы возьмем и уберем 20% рабочей силы, то решительно непонятно, а кто их заменит? Ладно бы еще в стране было много безработных, которых можно было бы привлечь. Но у нас довольно низкий уровень безработицы, а многие из тех, кто официально нигде не числятся, работают в серую.

Кстати, слова эксперта подтверждают и результаты опроса. Видно, что народ и хотел бы больше отдыхать, но понимает, что не может себе этого позволить. По крайней мере пока.

НАГЛЯДНО

Как переход на четырехдневку скажется на работоспособности?

Позитивно 70%

Не скажется 25%

Отрицательно 5%

Как переход на четырехдневку повлияет на отношения в коллективе?

Благотворно 73%

Никак 23%

Отрицательно 4%

Когда ваша компания будет готова перейти на четырехдневку?

Никогда, такой график нам не подходит 47%

Более чем через полгода 21%

Через несколько месяцев 15%

Через несколько недель 11%

Уже готова 6%

По данным портала «Работа.ру».