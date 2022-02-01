Умерла Наталья Нестерова, российская писательница

Умерла писательница Наталья Нестерова.

Издательство АСТ получило печальную новость - 31 января не стало любимой миллионами читателей писательницы Натальи Нестеровой. Известие стало ударом для всех, кто любил ее прекрасные книги.

Наталья Нестерова (Наталья Владимировна Умеренкова) родилась 1 октября 1955 года в семье сибиряков. Мать, Нестерова Александра Семеновна, была учительницей русского языка и литературы. Отец, Нестеров Владимир Порфирьевич, работал мастером на шахте.

Наталья Владимировна окончила факультет журналистики ЛГУ, работала корреспондентом, заведовала отделом биологии и медицины в журнале «Наука и жизнь», была главным редактором газеты «Здоровье и мы».

В 2002 году был издан первый роман Натальи Нестеровой «Уравнение со всеми известными», ставший событием для всех, кто любит и ценит хорошие книги, написанные образным и безупречным русским языком. С тех пор вышли в свет более тридцати книг, тираж которых превысил 7 миллионов экземпляров. Талант Натальи Нестеровой подарил читателям веселые, грустные и мудрые «Позвони в мою дверь», «Бабушка на сносях» и многие другие романы, повести и рассказы. Некоторые были экранизированы, и абсолютно все - любимы, интересны и важны читателям.

Светлая, жизнеутверждающая проза Натальи Нестеровой дарит надежду, вдохновляет и напоминает о главных ценностях нашей жизни - семье, любви, дружбе. Наталья Владимировна черпала вдохновение в основе основ русской жизни - удивительном стойком характере, преданной любви к культуре своей земли и ее традициям. Семейная сага «Жребий праведных грешниц» стала для многих читателей эталоном описания русской жизни.

Последнее время Наталья Владимировна работала над новой художественно-публицистической книгой, которую писала вместе с мужем, Евгением Умеренковым, более двадцати лет работающим в международном отделе «Комсомольской правды».

Наталья Владимировна называла себя человеком не светским и не публичным. Встречаться с читателями предпочитала в библиотеках, говорила, что туда приходят настоящие читатели, с которыми можно вести разговор как с давними друзьями по переписке. Шутила, что для общения ей хватает большой разросшейся семьи и близких друзей. Она была счастливой бабушкой, обожала своих внуков. Семейной стороне жизни посвящена ее трогательная и умная книга «Воспитание мальчиков», которую с улыбкой и слезами читают тысячи молодых, и не очень, родителей.

Наталья Владимировна навсегда останется для нас человеком необыкновенной красоты, благородства и обаяния. Для издательства АСТ было большой честью и счастьем издавать ее книги.

Выражаем глубочайшие соболезнования семье и близким Натальи Владимировны. Журналисты "Комсомольской правды" присоединяются к этим соболезнованиям. Для всех нас ее преждевременный уход – невосполнимая утрата.

Светлая память.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Дочь Виктора Мережко: "Отец умер после операции, которая была совершенно бессмысленна"

Известный сценарист и режиссер Виктор Мережко умер 30 января от осложнений коронавируса (подробнее)

Умер Владимир Губарев, советский писатель, работавший в «Комсомольской правде»

На 84-м году умер советский писатель и журналист Владимир Губарев (подробнее)