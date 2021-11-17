Обнародовано пикантное видео Ксении Собчак на пляже: "Мой любимый, перестань"

Ксения Собчак проводит долгожданный отпуск вдали от дома. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Ксения Собчак проводит долгожданный отпуск вдали от дома. Вместе с сыном Платоном она наслаждается изысканным отдыхом в Дубае, в то время как супруг телеведущей Константин Богомолов остался в Москве. Вероятно, режиссер переживает за благоверную. Чтобы успокоить любимого, Ксения записала для него пикантное видео.

В браке Ксении Собчак и Константина Богомолова кипят настоящие испанские страсти. Дело в том, что режиссер - мужчина темпераментный и импульсивный. Он также слывет ревницем.

Чего только стоит эпизод, когда он с кулаками набросился на воздыхателя Собчак прямо на премьере фильма. Тогда прилюдно произошла самая настоящая потасовка. Шокированные зеваки несколько дней обсуждали скандальную выходку Константина.

Вероятно, Богомолов изнывает от ревности, находясь за сотни километров от прекрасной Ксении. Потому теледива решила записать для мужа очень личное видео.

На курорте знаменитость проводит время на пляже и посещает с сыном Платоном все возможные детские развлечения. В ролике Собчак показала мужу-режиссеру, как нежится на шезлонге под приватным шатром.

Телеведущая предстала в леопардовом микро бикини. Она особо подчеркнула, что наслаждается покоем в гордом одиночестве и продемонстрировала, что рядом с ней никого нет. "Мой любимый, я лежу на пляжике. Одна абсолютно здесь в кабинке. Вон там где-то плещется мой ребенок. Я тебя очень люблю! Перестань", - обратилась она к Богомолову.

Ксения, записывая видео, не стала пользоваться фильтрами и показала себя без макияжа, с прыщами на лице и пигментными пятнами на коже. Режиссер на признание жены никак не отреагировал.