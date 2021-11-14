Муж Ксении Собчак в чулках и парике вызвал оторопь своим видом

Ксения Собчак и Константин Богомолов Фото: Борис КУДРЯВОВ

Пока Ксения Собчак наслаждается пляжным отдыхом в жарком Дубае, ее супруг времени зря не теряет. Константин Богомолов появился на людях, надев парик, чулки, платье и туфли на каблуке.

Неожиданно для публики на сцену в женском платье вышел сам Константин Богомолов. Фото: Кадр видео

Константин Богомолов неожиданно вышел на сцену в женском обличье. Все произошло в Театре Наций. Изначально в постановке "На всякого мудреца" по мотивам произведения Александра Островского должна была появиться Марина Зудина. Но муж Ксении Собчак вывел вдову Олега Табакова из спектакля, заменив ее Игорем Миркурбановым.

Народ уже привык, что каждый показ эпатажного Богомолова, как правило, шокирует публику и вызывает полный восторг. Но на этот раз сам режиссер вызвал оторопь своим видом. Константин не пояснил причин, по которым решил лично поучаствовать в постановке. В блоге он оставил интригующую подпись: "Сегодня и более никогда сыграю Турусину".

Константин Богомолов сам сыграл Турусину в постановке "На всякого мудреца". Фото: Кадр видео

При этом многих интересует, с чем связана "отставка" Зудиной. Актриса кратко заявляла, что в этом нет ничего страшного. "Я сейчас участвую в проекте, в котором репетирую мужскую роль", - поясняла она.

Стоит отметить, что театралы видели Богомолова и не в таком наряде. Как-то он появился на людях в чем мать родила. Прикрыв срам газетой, артист пробирался из зала в сторону кулис. Но внезапно споткнулся, газета порвалась в самом неожиданном месте, и Константин показал зрителям то, что прятал за прессой.