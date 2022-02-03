Профессия врача как любовь на всю жизнь. Медики и авторы бестселлеров рассказали о себе, работе и своих книгах

Нана Погосова

3 февраля - День женщины-врача. Прекрасные эксперты и авторы бестселлеров, которые вышли в Издательском доме «Комсомольская правда», рассказали о себе, профессии и своих книгах.

Мы задали вопросы и получили прямые ответы. Наши любимые авторы сегодня:

- д.м.н., профессор, президент Национального общества профилактической кардиологии, заместитель генерального директора Национального медицинского исследовательского центра кардиологии Минздрава России Нана Погосова («Близко к сердцу»: 200 простых ответов на самые разные вопросы о нашем сердце и сосудах, которые должны знать все);

- опытный педиатр Елена Лукашева («Ты точно хорошая мама!»: энциклопедия жизни для мам и пап);

Елена Лукашева

- врач общей практики, создатель авторской методики здоровой жизни Наталия Горн («7 нот здоровья»: детальная инструкция о семи шагах к хорошему самочувствию)

Наталия Горн

- практикующий гинеколог и сексолог Динара Березина («Секс - это здорово!»: практическое пособие для всех женщин от 16 до 100 лет. Не Камасутра!).

Динара Березина

- Почему вы решили выбрать профессию врача? И почему именно вашу специальность?

Нана Погосова:

- Я родилась во врачебной семье. Мой дедушка был прекрасным врачом, очень известным в Советском Союзе инфекционистом - боролся с тифом, холерой, другими инфекциями. Родная сестра моей мамы была знаменитым неврологом. Их пример и преданность своей профессии, особое отношение, я бы сказала, любовь к пациентам сыграли ключевую роль в моем выборе. Помимо моих родных я очень любила детского доктора, которая иногда приезжала к нам, когда я болела. Ее советы всегда помогали. А еще она была необычайно добра, и мне всегда хотелось быть похожей на нее.

Динара Березина:

- Моя мама - врач. Детство частично прошло у нее на работе - в большом многопрофильном госпитале, среди медицинского коллектива и пациентов. Эта профессия всегда меня вдохновляла. А я мечтала стать репродуктологом, мне всегда виделась в этой профессии высшая духовная цель - помогать людям становиться родителями.

Наталия Горн:

- Сколько себя помню, с самого раннего детства я хотела быть только врачом и никем больше. Моя первичная специализация - врач-педиатр, ведь главное - сохранить здоровье малыша до взрослой жизни. Но позднее поняла, что здоровье ребенка закладывается задолго до его рождения. И в первую очередь его родители - мама и папа должны быть здоровыми. Поэтому моя вторая специальность - семейный врач, который рассматривает семью как единицу здоровья.

Елена Лукашева:

- Не хотела сдавать экзамены по математике и физике на вступительных в университет:). А еще понимала, что медицина - это одно из самых интересных направлений.

- Что для вас самое сложное в профессии? А что было лучшее за все время практики?

Елена Лукашева:

- Самое сложное - страх пропустить редкий и опасный диагноз. Лучшее - когда больной ребенок выздоравливает.

Динара Березина:

- Лучшие моменты происходят каждый день, когда помогает лечение или когда наступает долгожданная беременность, рождается новый человек. Но очень сложно видеть отчаяние и страдания моих пациентов.

Наталия Горн:

- Самое сложное для меня - соблюдать баланс между профессией и собственной жизнью, семьей. Далеко не всегда это получается, ведь настоящий врач всегда живет для других, часто забывая о себе и семье. А лучшее, конечно, это здоровые и довольные пациенты. Особенно, если они видят и понимают, что не требуется много усилий, чтобы оставаться здоровыми еще много лет, и придерживаются тех профилактических мер, что я советую.

Нана Погосова:

- Самое сложное, наверное, это огромная ответственность за жизнь и здоровье человека, которого ты лечишь. Тем более когда ты врач-кардиолог. А самое лучшее - видеть метаморфозу: потухшие глаза пациентов при поступлении и совсем другие глаза перед выпиской.

- Что для вас работа - долг или радость? Ежедневный труд или вдохновение?

Нана Погосова:

- Я очень люблю свою работу. Люблю профессию врача, люблю кардиологию и научную работу, которой занимаюсь много лет. Научные исследования в отношении новых лекарственных препаратов, методов исследования, технологий позволяют углубить наши знания, определить самые эффективные вмешательства и в конечном итоге спасти больше жизней.

Динара Березина:

- Я уже заметила, что в самые тяжелые моменты, когда накатывает сильная усталость и даже отчаяние, всегда приходит подтверждение того, что моя работа нужна и важна: чей-то положительный тест, фото младенца из роддома или просто благодарность с номера пациентки. Это невероятно вдохновляет!

Елена Лукашева:

- Это любимое дело, которым я живу каждый день и час.

Наталия Горн:

- Конечно, работа - это любовь. Но сейчас профессия врача - это в первую очередь постоянное обучение. Чтобы быть в курсе всех последних трендов, событий в медицине, нужно постоянное внимание, надо прилагать огромные усилия, чтобы оставаться, скажем так, на гребне волны.

- Мы-то знаем, сколько интересных и полезных фактов собрано в вашей книге. Кто вас подтолкнул к ее написанию и почему те, кто еще не читал, должны ее купить?

Динара Березина:

- Начиная со средней школы я металась между журналистикой и медициной, думая, в какой университет поступать. Тяга к медицине победила, но любовь к журналистике осталась. Написать книгу - всегда было моей мечтой, и вот она осуществилась. И я уверена, что моя книга «Секс - это здорово!» улучшит качество жизни моего читателя, в этом у меня нет никаких сомнений.

Елена Лукашева:

- То, что книгу «Ты точно хорошая мама» нужно купить и прочитать, подсказывают здравый смысл и доказательная медицина. А еще потому, что после прочтения вы испытаете чувство облегчения: с вами все в порядке и вы точно хорошая мама (или папа).

Наталия Горн:

- Книга «7 нот здоровья» была написана по просьбам слушателей моих курсов, пациентов, которые просили обобщить мои знания в одном месте, что я с огромным удовольствием и сделала. Эта книга о здоровье, и она даст каждому читателю четкое и конкретное понимание того, что же нужно поменять в повседневной жизни, чтобы оставаться здоровым, счастливым и продуктивным на долгие годы.

Нана Погосова:

- Книга «Близко к сердцу» для очень широкого круга читателей - ее стоит почитать и людям в возрасте 40+, потому что именно в этом возрасте, как правило, появляются первые симптомы сердечно-сосудистых заболеваний или их факторов риска, которые очень скоро приводят к развитию болезней сердца и сосудов, и даже молодым людям эта книга будет полезна, поскольку они могут почерпнуть знания в области профилактики сердечно-сосудистых заболеваний для самих себя и узнать побольше о самых эффективных методах лечения сердечно-сосудистых заболеваний, что важно для ухода за родителями и другими пожилыми родственниками. Книга написана простым, доступным для понимания языком, в ней нет обилия непонятных медицинских терминов, и она охватывает довольно большой спектр поведенческих и биологических факторов риска, а также разных сердечно-сосудистых заболеваний и методов их лечения - немедикаментозного, медикаментозного, интервенционного, хирургического. Большое внимание уделено вопросам питания, потому что питание очень сильно влияет на наше здоровье. В книге представлены не только теоретические аспекты здорового питания, но и даны рецепты здорового питания от известных врачей. Эту книгу стоит купить для себя и своих близких. Почитайте ее и будьте здоровы!

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