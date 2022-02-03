Зеленский готов заложить Эрдогану хоть всю Украину, лишь бы обрести мощного союзника

Президент Турции с визитом побывал в Киеве. Фото: REUTERS

Президент Турции с визитом побывал в Киеве. Если без шуток, то это действительно знаменательный для нынешней Украины визит. Турция остается одной из немногих стран, с которыми Киев еще не испортил отношения не выполнением обязательств или несдерживаемыми обещаниями. Взаимное неприятие с рядом соседей, в частности, с Венгрией, непонятки с Польшей (в Варшаве, конечно, против России, но и от Бандеры, которого славят в Киеве, не в восторге), недопонимание с Румынией и Чехией. Даже отношения с Германией и США не так безоблачны – Вашингтон в последнее время активизировал риторику насчет необходимости выполнения Украиной Минских соглашений и поддавливает в этом вопросе, а Берлин блокирует поставку вооружений Киеву по лини НАТО. И на этом фоне – практически в открытую называемый султаном лидер Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Который видится Киеву союзником в вопросе с Крымом (это раз) и в сдерживании России вообще (это два). А еще продал Украине партию беспилотников "Байрактар", которые хорошо зарекомендовали себя в конфликте вокруг Нагорного Карабаха.

Понятно, почему в Киеве не просто высоко оценивали приезд Эрдогана, но уже заранее посчитали его чуть ли не главным событием всего наступившего года. И встречу Эрдогану в Киеве организовали по всем правилам и со всеми почестями. Даже британского премьера Бориса Джонсона чествовали не так пышно. Тут тебе и Почетный караул, и красная дорожка, и мягкий шелест шин внушительного кортежа Эрдогана по словно притихшим улицам украинской столицы. А, может, и в самом деле притихшим, словно бы вспомнившим, как турки хозяйничали в прежние времена на землях нынешней Незалежной, какую резню раз от разу устраивали, как пополняли парубками да гарными дивчинами все невольничью рынки Европы и Азии.

Впрочем, сейчас Киеву явно не до таких воспоминаний. Получивший массу вооружений от своих союзников из числа стран - членов НАТО, Украина, как тот мужичок из мультфильма, не перестает кричать: "Маловато будет! Еще давай!" Причем, если еще вчера в Незалежной молились на американские "Джавелины", представляя, как они будут расстреливать из них "москалей" и "сепаратистов", то сейчас у украинцев в почете другое "идолище" – те самые беспилотники "Байрактар", причем, преимущественно, не в разведывательном варианте, а в формате беспилотного ударного бомбардировщика. По мысли украинских стратегов, они позволяют уничтожать противника совершенно безнаказанно, в чем и есть их главное достоинство и преимущество.

Тем более, что украинцам действительно есть что предложить Эрдогану в ответ на поставки беспилотников уже сейчас. Например, двигатели для них, которые могут производить на запорожском "Мотор Сич". Стороны уже договорились, что откроют на Украине производство "Байрактаров", эдакое СП. И вряд ли контрольный пакет в этом СП будет принадлежать Киеву. Украина, как бы ни пыжилась, сейчас лишь проситель. А Эрдоган – султан, который может одарить милостями. А может и проигнорировать.

Впрочем, этот завод около полугода или года тому назад уже вроде бы с помпой пытались запустить, но что-то пошло нет. Теперь, когда за дело взялся лидер Турции, вряд ли все ограничится только лишь словами.

Кроме того, Украина и Турция должны подписать Соглашение о свободной торговле. И этот документ также в пользу Анкары, а не Киева. Украина сейчас мало что производит, а в условиях подорожания сырья и энергии спектр предложений становится все меньше и меньше.

Однако, следует понимать, что вопросы экономики и развития отношений в ходе переговоров Зеленского и Эрдогана – это тематика даже не второго, а третьего порядка. Борьба с Россией – вот что заботит их сейчас больше всего. Эрдоган явно хотел бы в перспективе поставить вопрос о принадлежности Крыма Турции. А Зеленский… Зеленский готов заложить Эрдогану хоть всю Украину, только бы Турция выступила против России. И как можно жестче.

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