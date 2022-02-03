Шойгу передал в храм Брестской крепости икону

Министр обороны РФ Сергей Шойгу Фото: Министерство обороны РФ

Министр обороны РФ Сергей Шойгу возложил венки к вечному огню мемориального комплекса "Брестская крепость-герой" в рамках рабочей поездки в Белоруссию.

Глава военного ведомства зашел в храм, расположенный на территории мемориального комплекса, где передал настоятелю в дар храму икону "Святое воинство", после чего пригласил его посетить Главный храм Вооруженных сил России.

"Благодарю за сбережение памяти о подвигах Воинов нашего общего Отечества!!! С уважением к защитникам Брестской крепости", - написал Шойгу в книге почетных гостей.

После осмотра мемориального комплекса "Брестская крепость-герой", белорусские коллеги рассказали Шойгу о планах модернизации центра патриотического воспитания в белорусском Бресте. В связи с накалившейся обстановкой вокруг Союзного государства на базе Кобринского укрепления Брестской крепости решено укрупнить Молодежный патриотический центр, который ранее занимал штаб артиллерийского полка.

Развитие предусматривает капремонт, реставрацию сооружений центра, который станет учреждением с круглогодичным и круглосуточным пребыванием в смену до 12 дней, охватывающее молодежь в возрасте от 12 до 16 лет. Воспитанников планируется размещать в двух общежитиях: одно на 38 девочек, другое на 196 мальчиков. А летом на территории центра планируют размещать палаточный городок на 200 человек. За год программу центра смогут дать 5-7 тысячам подросткам.

Финансирование строительства центра и его дальнейшее функционирование планируется осуществлять за счет средств республиканского бюджета, бюджета Союзного государства и средств, полученных от граждан и индивидуальных предпринимателей, сказал докладчик.

Шойгу поддержал белорусский коллег, и отметил, что в России действует уже более 40 подобных центров под названием "Авангард", и есть решение создавать их в каждом городе страны с населением более 100 тысяч человек.

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