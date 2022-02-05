Налоговый вычет в 2022 году: как получить, увеличить вдвое и сколько денег можно вернуть

Налоговый вычет можно получить и за квартиру, и за детей. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Тем, кто официально работает и платит подоходный налог, государство готово отдать часть денег назад. Но не просто так, а за конкретные расходы. Рассказываем, как получить налоговый вычет в 2022 году.

Налоговые вычеты придумали для того, чтобы стимулировать у людей правильное финансовое поведение. Мол, если тратишь деньги на полезные вещи, то можешь вернуть часть денег из бюджета. Таких статей расходов, к сожалению, не так уж много, в их числе налоговый вычет за квартиру, за детей и другое.

- покупка квартиры (в том числе в ипотеку),

- платное лечение,

- образование,

- занятия спортом,

- инвестиции

- накопления на пенсию.

Этот список, к счастью, расширяется, а получить возврат становится все проще и быстрее.

Давайте разберемся, за что именно можно получить «кэшбек» из бюджета и что изменилось за последнее время.

Изменение № 1. Качать мышцы полезно для кошелька

Недавно в списке социальных вычетов появился новичок - вычет за физкультуру. Теперь государство будет возвращать 13% с абонемента в фитнес-клуб или за посещение спортивной секции. Закон приняли во второй половине прошлого года. Главное условие - спортивная организация должна быть включена в специальный перечень Минспорта. Так что, если захотите получить скидку от государства за свой здоровый образ жизни, перед подписанием договора лучше уточнить, есть ли ваш фитнес-клуб в этом списке. Он есть на сайте министерства Minsport.gov.ru.

Важный нюанс - получить возврат можно только с тех договоров, которые были заключены в 2022 году. А значит, подавать декларацию и рассчитывать на возврат 13% можно только с января 2023 года.

Изменение № 2. Упрощенный порядок получения

Этот эксперимент в Федеральной налоговой службе запустили в ноябре прошлого года. Там предложили сделать полуавтоматический возврат налогов по основным вычетам - на жилье и инвестиции. На них приходится 96% всех выплат из бюджета.

Если коротко, налоговые вычеты теперь возвращают быстрее, онлайн и без каких-либо заявлений со стороны человека. Схема работает следующим образом:

- Банк или брокер самостоятельно подают информацию в налоговую о том, что человек купил квартиру, платит ипотеку или завел индивидуальный инвестиционный счет;

- Налоговая проверяет данные и отправляет в личный кабинет налогоплательщика сформированное заявление на возврат налога;

- Человеку нужно лишь проверить информацию, вписать банковские реквизиты и дать согласие;

- На все про все уйдет не больше 1,5 месяца (в отличие от 4 месяцев, которые были до этого).

Правда, есть один нюанс, как получить налоговый вычет. Подключение банков и брокеров - дело добровольное. На начало февраля обменивались информацией с налоговой только семь финансовых организаций (полный список есть на сайте ФНС).

Получение социальных налоговых вычетов (на лечение, пенсионные накопления и т. д.) в будущем тоже упростят. Но пока вернуть их можно только традиционным способом - самостоятельно заполнить декларацию 3-НДФЛ, приложить к ней подтверждающие документы и отнести (либо отправить по интернету) в налоговую.

ВАЖНО!

За что и сколько можно получить

Приобретение жилья

Приобретение жилья

Налоговый вычет можно получить от покупки не только одной, но и нескольких квартир. Но максимальная сумма для вычета - 2 млн рублей. Грубо говоря, если вы купили одну квартиру за 1,5 млн, а вторую – 1 млн, то вы все равно вернете 13% от «лимита» в 2 млн, то есть 260 тысяч рублей. Такое же правило касается ипотеки: не более 390 тысяч рублей с процентов по всем жилищным кредитам.

Социальные расходы

Социальные расходы

Вернут 13% со 120 тысяч рублей в год. Это максимум. Если подобных трат больше, придется выбирать, какие заявлять к вычету, а какие - нет. Единственное исключение - высокотехнологичная медицинская помощь. По ней лимитов нет. Но вернут не больше того, что вы заплатили государству в виде НДФЛ.

Инвестиции

Инвестиции

Вернут 13% с 400 тысяч рублей, вложенных в ценные бумаги через индивидуальный инвестиционный счет. Но есть важное условие для получения вычета - деньги нельзя выводить со счета в течение трех лет со дня его открытия.

ВОПРОС НА ЗАСЫПКУ

А можно ли получить больше?

Суммы вычетов не менялись с 2008 года. За это время деньги изрядно обесценились. Это особенно видно по ценам на квартиры, да и по социальным вычетам тоже. Один основательный поход в стоматологическую клинику может перекрыть весь годовой лимит.

Разные группы депутатов пытались увеличить фиксированные суммы. Например, одно из недавних предложений - поднять имущественный вычет вдвое. Но Минфин выступил против. Ведь это резко увеличит обязательства государства - до 500 млрд рублей в год.

Однако есть легальный способ увеличить отдачу от налоговых вычетов. К примеру, при покупке квартиры можно получить не 260, а 520 тысяч рублей. Для этого нужно покупать жилье в браке. Тогда оба супруга смогут получить налоговый вычет и тем самым увеличить возврат налога вдвое. Соответственно, если стоимость квартиры больше 4 млн рублей, и мужу, и жене полагается к вычету по 2 млн рублей.

- Имущество, нажитое супругами во время брака, является их совместной собственностью. Если между супругами не заключен брачный договор, предусматривающий раздельный или долевой режим собственности на купленную квартиру, то имущественный налоговый вычет по налогу на доходы физических лиц может быть предоставлен каждому из них. И не важно, на имя кого из супругов оформлено такое имущество, а также кем из них вносились деньги при его приобретении, - уточняют в Федеральной налоговой службе.

Правда, тут главное помнить основное правило получения вычетов. У вас должен быть официальный доход, облагаемый по ставке 13%. Индивидуальные предприниматели на «упрощенке», самозанятые и пенсионеры права на налоговые вычеты не имеют.

А КАК У НИХ

Вернуть можно даже билеты на метро

Система налоговых вычетов очень развита на Западе. Например, в Германии вычесть из своих налогов можно рабочие расходы. Это траты на спецодежду, оборудование и профессиональную литературу. Можно также списать расходы на ноутбук, рабочий стол и кресло, если они вам нужны для работы на удаленке. Либо траты на бензин или общественный транспорт, если до офиса или завода вам нужно ездить. А если вы ищете работу, то можно списать из налогов расходы на карьерных консультантов, распечатку документов и стоимость поездок на собеседования.

По каждому пункту есть свои лимиты и расчетные формулы (это ж все-таки немцы). В среднем работники в Германии возвращают от государства около 800 евро каждый год. И стараются никогда не выкидывать чеки.

СОВЕТ «КП»

Добро пожаловать в личный кабинет!

Обязательно заведите себе личный кабинет налогоплательщика на сайте ФНС Nalog.gov.ru. Это очень удобный сервис. Можно онлайн платить налоги, писать заявления и жалобы в налоговую инспекцию и получать налоговые вычеты. К примеру, ту же декларацию 3-НДФЛ и подтверждающие документы можно загрузить и отправить инспектору в электронном виде.

Чтобы получить доступ в личный кабинет налогоплательщика, можно один раз прийти в свою налоговую или многофункциональный центр «Мои документы». Там выдадут логин и пароль. После этого все общение с налоговыми органами можно вести только онлайн.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

261 млрд рублей россияне смогли вернуть из бюджета в 2020 году.

249 млрд рублей – это вычеты по жилью и инвестициям

4 трлн рублей - общая сумма НДФЛ, которую за год получил бюджет. Получается, россияне возвращают из казны каждый 15-й рубль.