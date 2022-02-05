Тост от Винокура, танцы Королевой и шикарный стол с черной икрой: перед входом на банкет Льва Лещенко все гости сдавали тесты

Владимир Винокур и Лев Лещенко дружат и выступают вместе много лет. Фото: Руслан КРИВОБОК/РИА Новости

Вечером в пятницу 4 февраля все главные звезды нашей эстрады собрались в одном месте. В пятизвездочном Lotte Hotel один из залов был декорирован для праздника народного артиста – столы украшали флористические композиции, подсвечники. На входе юбиляр Лев Лещенко встречал гостей с супругой – в «золотой» фотозоне, с «золотыми» буквами и изображением льва. Но прежде, чем попасть на праздник, звезды в помещении самой гостиницы стояли в небольшой очереди. Была она не в гардероб, а… к медработникам.

Часто пользователи соцсетей возмущаются вечеринками звезд: какие тусовки в пандемию? Однако в этот раз все было продумано до мелочей - организация на высшем уровне. Гостья праздника Ида Достман вела трансляцию в инстаграме перед началом мероприятия: Олег Газманов, Зара, Татьяна Михалкова с сыном ожидают своей очереди, чтобы войти в специальный зал. Там два медработника проводят тестирование на коронавирус. Внутрь этого просторного помещения заходят по одному – там списки гостей и организовано тестирование. Вакцинированные звезды, артисты с результатами свежих тестов ПЦР – все еще раз хотят убедится в собственной безопасности, чтобы не подвести друзей. «Вот так на юбилей – в очереди. Мы все – сознательные!» - подтверждает «безопасный вход» видеокадрами Достман.

80 лет Льву Лещенко исполнилось 1 февраля: в этот день у народного артиста был большой концерт в «Крокусе», где его поздравляли коллеги и поклонники. 4 февраля праздновали более узким кругом: большой банкетный зал был полон друзей, коллег юбиляра. Среди гостей: Леонид Якубович, Александр Буйнов, Олег Газманов, Игорь Крутой, Лариса Долина, Николай Басков, Александр Розенбаум и другие.

Наташа Королева показала красиво декорированный стол: «Очень классный банкет. Лев Валерьянович гуляет ярко свой юбилей». На столах много тарелок с закусками, черной икрой, оливье с крабами, экзотическими фруктами и другими угощениями… Юбиляр задувал свечи на огромном, но весьма элегантном торте – такие теперь в моде у кондитеров. Тамада вечера Николай Басков – пел много, танцевал еще больше. Свои хиты исполнили многие гости вечера. Олег Газманов спел хит «Танцуй, пока молодой». Очень даже подходит юбиляру – подтянутый элегантный Лещенко выглядит лет на 20 моложе цифр в паспорте.

Лев Валерьянович и сам много пел. Рядом с ним была красавица жена Ирина – в стильной серебристой кофте и юбке модного кроя. Именинник выступил с обращением к гостям – этот стих он написал сам. В нем есть такие слова: «Любить людей, добром вселять добро. Познать успех и не гордиться славой. И верить в истину, как свято существо. И добродетель принести во благо. Ребят, я всех очень люблю!»

Под хит маэстро «Прощай! Мы расстаемся навсегда» на сцене собрались на подтанцовку все гостьи вечера. Было весело – танцевали больше пяти часов.

Друг юбиляра Владимир Винокур пришел на праздник с женой и дочерью. Один из тостов от Винокура был с юмором: «За следующий праздник Льва тоже можно выпить. Так, кто мне не нальет, тому будет отдельное выделение… Ты знаешь у нас, у украинцев, говорят: «Живите до 120». Ты знаешь эту старую байку… Но есть продолжение этой байки. Поздравляют старого еврея и говорят: «Абрам Моисеевич, поздравляем вас с юбилеем, живите до 120. Он говорит: «Ой, спасибо, мне сегодня 120» - «А! Хорошего вам дня». Хороших тебе дней Левочка, живи долго».

Был еще один тост от Владимира Винокура – более серьезный: «Я хотел бы поднять этот бокал за тех людей, которым мы должны быть благодарны. Это родители Левы. Мне повезло: я застал папу. Встаньте, пожалуйста, друзья – давайте помянем людей, которым мы очень благодарны за появление велико Льва!»

Сегодня вечером (5 февраля в 19.50) на Первом канале юбилейный концерт Льва Лещенко.