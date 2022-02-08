Победа над коронавирусом, полет на Марс и возвращение на Луну: Семь трендов науки, за которыми стоит следить каждому

Ученые продолжают изучать вирус (про него много чего еще непонятно), разрабатывать новые вакцины и создавать лекарства, снижающие тяжелые последствия. Только в России этим занимаются десятки институтов и университетов. Фото: Shutterstock

8 февраля – День российской науки, праздник умных и любопытных. Согласно опросу, проведенному по заказу Президиума РАН, достижениями современной науки интересуются 64% опрошенных граждан. Но быть в курсе всех научных исследований просто невозможно – ежедневно публикуются тысячи статей, уследить за всем, что происходит в науке не может даже самый умный академик. Что уж говорить об обычных гражданах, позабывших, чем алканы отличаются от алкенов, а кварки от кларков. Поэтому мы выделили семь самых значимых, на наш взгляд, явлений и тенденций, к которым стоит присмотреться с особенным вниманием.

1.Ковид: борьба брони и снаряда

Естественно, борьба с коронавирусом – самое важное из того, что происходит сегодня в науке. Ученые продолжают изучать вирус (про него много чего еще непонятно), разрабатывать новые вакцины и создавать лекарства, снижающие тяжелые последствия. Только в России этим занимаются десятки институтов и университетов.

Это напоминает соревнование брони и снаряда. Ученые разрабатывают средства защиты – вирус мутирует и прорывает оборону, появляется новая броня – в атаку идет новый штамм. Никто не знает, сколько продлится эта война.

Но нам хочется верить, что в течение нескольких лет Homo sapiens победит CoronavIrus Disease. Нас меньше, но мы умнее. И скоро наступит время, когда за счет вакцин, лекарств и профилактики количество заболеваний сократиться до минимума, как это случилось в развитых странах с чумой, тифом, холерой, натуральной оспой и многими другими болезням, которые когда-то выкашивали города хуже любого оккупанта.

Другой вариант: вирус перестанет быть таким опасным, и мы смиримся с ним, как смиряемся с инфекционными простудами. В истории такое тоже случалось.

2.Марс: будем искать жизнь и воду

«Есть ли жизнь на Марсе?..», кажется, этот вопрос из советской комедии не даст ученым успокоится до тех пор, пока на Землю не привезут живого марсианина или хотя бы отпечаток марсианской бактерии.

В этом году на Марс должна отправиться совместная экспедиция России и Европейского Союза (надеемся, ее не перенесут на другой срок). Нет, людей мы пока высаживать не собираемся. Вместо них будет работать шестиколесный марсоход, названный «Розанлинд Франклин», в честь женщины, которая сыграла ключевую роль в открытии структуры ДНК, но в отличие от Джеймса Уотсона и Фрэнсиса Крика не дожила до заслуженной Нобелевской премии.

Одна из главных задач этой миссии – поиск веществ, которые могли бы свидетельствовать о возможном существовании жизни на Марсе. А если следов жизни не найдется, то хоть порадуемся панорамными снимками: в полет отправятся камеры высокого разрешения.

В этом году на Марс должна отправиться совместная экспедиция России и Европейского Союза (надеемся, ее не перенесут на другой срок). Фото: Shutterstock

3.Возвращение на Луну: не прошло и пятидесяти лет

18 августа 1976 года советский аппарат «Луна-24» совершил мягкую посадку. Ему удалось пробурить поверхность Луны на два метров, собрать образы породы и через несколько дней отправить их на Земли. С тех пор ни Советский Союз, ни Российская Федерация своих аппаратов на Луну не посылали.

Хочется верить, что эта пауза будет наконец прервана. В этом году должен быть запущен аппарат «Луна-25» (миссия «Луна-Глоб»). Среди его задач – поиски на Луне воды, которая может быть использована людьми, строящим там свою колонию. Только не спрашивайте, когда появятся первые лунные поселения и сколько будет стоит номер в лунной гостинице – точных планов нет пока ни у кого.

Зато автоматические аппараты в этом году будут прилетать к Луне особенно интенсивно. Свои миссии планируют и США, и Япония, и Китай, и Южная Корея.

4.Новые элементы: добавить клеточки в таблицу Менделеева

Помните таблицу Менделеева, которая висела в школьном кабинете химии? Она казалось чем-то незыблемым и вечным. В природе не встречается элементов, которые были бы тяжелее урана (порядковый номер 92).

Все, что в таблице идет дальше, было синтезировано учеными. И в этой трансурановой гонке Россия – один из лидеров, недаром среди названий новых элементов есть и московий, и дубний, и флеровий, и оганесон. Последний пример особенно характерен: 118-й элемент назвали в честь академика Юрия Оганесяна, это второй в истории случай, когда элементу дали имя в честь действующего ученого, например, Эйнштейн, Рентген и Менделеев получили свои клеточки спустя много лет после смерти.

Сейчас под научным руководством Юрия Оганесяна в Объединенном институте ядерных исследований работает так называемая Фабрика сверхтяжелых элементов. И есть надежда, что скоро в таблице Менделеева появятся два новых элемента с порядковыми номерами 119 и 120. Чтобы их получить, мишени из калифорния (номер 98) и берклия (97) будут бомбардировать ионами титана (22). В случае удачи их ядра объединятся и детекторы зафиксируют рождение нового элемента.

5. Приборы: больше денег, больше открытий

Российские ученые – люди героические. Многие из них ухитрялись совершать открытия мирового уровня, используя приборы, которые были разработаны еще в брежневские времена. Сейчас ситуация должна измениться. Государство обещает вложить крупные средства в создание новых крупных установок и в обновление приборной базы.

Установки класса «мегасайнс» – это совсем дорогие штуки, стоимость которых исчисляется десятками миллиардов рублей. Для мировой науки это не так уж и дорого, но наши ученые от таких бюджетов уже успели отвыкнуть.

Например, неподалеку от Новосибирска строится «Сибирский кольцевой источник фотонов» (СКИФ), который будет выдавать очень яркие и интенсивные пучки рентгеновского излучения. С их помощью можно будет проводить уникальные исследования и в физике, и в биологии, и в геологии, и даже в гуманитарных науках.

А в подмосковной Дубне скоро будет запущен сверхпроводящий коллайдер протонов и тяжёлых ионов NICA. Обещается, что с его помощью можно будет получить вещество, похожее на то, что существовало после Большого взрыва.

Только не спрашивайте, когда появятся первые лунные поселения и сколько будет стоит номер в лунной гостинице – точных планов нет пока ни у кого. Фото: Shutterstock

6.Нобелевские премии: ждем свою награду

Следить за нобелевскими премиями всегда увлекательно, почти как за Олимпиадой. И конечно, хочется, чтобы наша команда оказалась в числе победителей. В 2022 году у российских ученых есть шанс получить заветную Нобелевку.

Например – за вакцину от ковида. Да, обычно высшую научную награду дают не сразу после открытия, а спустя какой-то срок, иногда это даже несколько десятилетий. Но для столь горячей темы как ковид могут сделать исключение, так тоже бывало в истории премии.

7. Популяризация науки: стать участником процесса

В последние лет десять в России происходит бум популяризации науки. Чего только не придумывают для того, чтобы рассказывать просто о сложном. Научные бои, лекции в барах, бесплатные научно-популярные книги, квесты, квизы… Уверены, что эта активность не будет убывать, а лишь набирать обороты.

Например, в России набирает популярность гражданская наука (citizen science). Это когда обычные граждане помогают в работе ученых: обрабатывают данные, что-нибудь копают, снимают, собирают или становятся испытуемыми в экспериментах. То есть, у каждого из нас 8 февраля будет возможность сказать: да, это и мой праздник.