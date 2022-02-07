Измученная дочь певицы Валерии оставила пугающее сообщение: "Ужасающая ситуация"

Певица Валерия с дочкой Анной. Фото: Евгения ГУСЕВА

Ровно год назад единственная дочь певицы Валерии впервые сообщила о своей болезни. Старшая наследница артистки долгие годы скрывала недуг. Анна Шульгина, сменившая имя на Шену, старалась не унывать. Однако несколько месяцев назад девушка пропала из виду. На днях красавица вышла на связь, оставив пугающее сообщение.

Дочь певицы Валерии переживает сложный период. Анна Шульгина призналась, что она буквально измучена и ей нужна поддержка. Подробностями происходящего Шена не поделилась, однако заверила, что ситуация серьезная.

"Моя голова буквально взрывалась от метаний, но, хорошо обдумав, решила, что будет честнее вам рассказать, хоть что-то. Я бы и рада рассказать все в подробностях, но, посоветовавшись со специалистами, получила рекомендации не уходить пока в подробности в целях моей безопасности. Меня почти полгода не было особо на людях. Все, что произошло, теперь стало частью моей жизни", - поведала Анна Шульгина.

По ее словам, через похожее испытание она проходила не единожды. "В 2021 году ужасающая ситуация, которая впервые случилась со мной, когда я еще была ребенком. А потом еще несколько раз происходила в течение всей жизни, произошла снова", - сокрушается старшая дочь Валерии.

Ранее Анна призналась в серьезных неврологических проблемах. Впервые с приступом панической атаки она столкнулась примерно в десять лет. "Стартом послужил серьезный испуг. Панические атаки приумножается со временем. То проходит, то накрывает", - рассказывала она в блоге.

Кроме того, за последнее время Анна перенесла две операции. Они отняли у нее много сил. Первую пришлось делать зимой 2019 года, а через полтора года она снова оказалась в больнице. Точный диагноз она не раскрывает. "Мне надо выздороветь. Слова еле в предложения собираются", - поведала блондинка.