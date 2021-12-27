Профессор МГУ рассказал, что Евгений Тепляков был способным студентом Фото: YouTube

Заведующий кафедрой психологии личности психфака МГУ, доктор психологических наук Александр Асмолов рассказал, что отец девятилетней студентки факультета психологии МГУ Евгений Тепляков был способным студентом.

"Те преподаватели, которые вели его дипломную работу и у которых он писал курсовые, говорили, что он был достаточно способным и занимался интересной разработкой проблем психологии мышления", - пояснил он в беседе с изданием Lenta.ru.

При этом специалист не стал утверждать, что мужчина был вундеркиндом. Он отметил, что любой родитель считает своего ребенка особенным.

Ранее родители девятилетней студентки МГУ Алисы Тепляковой опубликовали письмо, в котором прокомментировали произошедший на этой неделе инцидент в здании университета. Семья девочки-вундеркинда пожаловалась на "нарушения законодательства и беспрецедентную травлю со стороны факультета", рассказывает Life.ru

Одногруппницы Алисы также рассказывали о ее проблемах на учебе из-за долгов.

"Алиса не посещает онлайн-лекции и почти ни разу не ходила на внутрисеместровые аттестации, за которые по некоторым предметам дают дополнительные баллы", - пояснили они.

Ранее Евгений Тепляков ответил на призыв остановить обучение в МГУ. По его мнению, "это еще и нарушение персональных данных и просто неэтично".