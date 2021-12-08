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Происшествия8 декабря 2021 17:34

Актера, который помог задержать в МФЦ убийцу двух человек, поощрит московская полиция

24-летний Илья Артамонов вместе со старшим лейтенантом Георгием Домолаевым удерживал преступника на земле до появления других силовиков
Александр РОГОЗА
Александр РОГОЗА
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Актер Илья Артамонов.

Актер Илья Артамонов.

Начальник московской полиции решил поощрить гражданского, который помог задержать в МФЦ убийцу двух человек.

Напомним, днем во вторник 45-летний Сергей Глазов застрелил в здании офиса «Мои документы» двух мужчин, а также ранил еще четверых человек. Когда он пытался сбежать, сотрудник миграционного отдела старший лейтенант Георгий Домолаев сумел повалить мужчину. Вместе с ним удерживал стрелка до появления других силовиков 24-летний Илья Артамонов. Молодой человек в тот день пришел в МФЦ подать документы на замену утерянного паспорта.

Корреспонденту KP.RU удалось отыскать парня и побеседовать с ним. В интервью он рассказал, как это было:

- Я увидел Домолаева, который пытался задержать убегающего мужчину. Мужчина бежал к стоящему у входа велосипеду. Когда он понял, что не успевает, он повернулся к Домолаеву и попытался достать пистолет. Пару секунд я пытался оценить ситуацию. На тот момент я не думал, что был один какой-то человек, который стрелял в МФЦ, думал, что их могло быть несколько. Решил, что надо помочь. И сразу рванулся вперед. Мы его (Глазова, - Авт.) свалили. Он отчаянно сопротивлялся, поэтому ему нанесли несколько ударов. Я коленом постарался прижать ему шею. Домолаев держал руки.

Решение о поощрении принял начальником ГУ МВД России по г. Москве Олег Баранов - за содействие полицейскому при задержании вооруженного преступника.

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