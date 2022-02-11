«Он нам деньгами никогда не помогал!»: Отец одного из грабителей, убивших кассиршу под Истрой, рассказал о своем сыне

Отец задержанного (на фото) 19-летнего Назиркула рассказал корреспондентам KP.RU, что не знал о преступной жизни сына.

Журналистам KP.RU удалось связаться с семьей одного из задержанных грабителей, которые во время налета на магазин в селе Новопетровское в Подмосковье жестоко убили 51-летнюю кассиршу Людмилу Вяткину. Банда грабителей вломилась в магазин вечером 8 февраля и жестоко избила директора, ее мужа и одну из сотрудниц. Сильнее всего бандиты издевались над 51-летней кассиршей. Преступники до смерти забили женщину битами. Спустя несколько часов грабителей нашли в соседней деревне. Все они прятались в частном доме в деревне Чесноково, где ранее и проживали.

Отец задержанного 19-летнего Назиркула Б. 55-летний Якоб Б. рассказал корреспондентам KP.RU, что не знал о преступной жизни сына. Более того, мужчина отметил, что никаких серьезных денег парень домой не присылал и особо не помогал семье. Назиркул - единственный из грабителей, кто сам ранее работал в магазине той же сети. По версии следствия, он точно знал весь внутренний распорядок магазина, расписание работы продавцов, а также место, где хранятся деньги. Благодаря этой информации преступники точно знали, что в магазине почти никого нет и где искать сейф с наличными.

«Мы с женой живем в Таджикистане, сын в Москве. Общаемся с ним не так часто. Я думал он хороший парень. Никто из знакомых никогда про него плохого не говорил, не жаловался. Дома он преступлений не совершал. Обычный парень рос. Назиркул средне учился в школе, еле как закончил 9 классов. Дальше учиться не пошел и стал работать пастухом здесь, у нас. В 2018 году он впервые поехал в Москву на заработки. С тех пор он иногда приезжал погостить, но всегда уезжал обратно в Россию. Он работал где-то в магазине», - рассказал KP.RU Якоб, отец задержанного грабителя.

По словам мужчины, они с матерью Назиркула очень бедно живут в Таджикистане и еле сводят концы с концами. Сын изредка приезжает к ним в гости. Последний раз Назиркул был дома на прошедших новогодних каникулах. Примечательно, что буквально накануне очередного приезда домой, Назиркул с приятелями ограбили еще один магазин той же сети. В декабре прошлого года банда обокрала магазин в деревне Юрьево, всего в нескольких километрах от Чесноково. Тогда добычей налетчиков стали более 600 тыс рублей. Однако Назиркул, зная о тяжелой жизни родителей, деньгами с ними не поделился.

Задержанные, которых подозревают в причастности к ограблению магазина. Фото: ОПЕРАТИВНАЯ СЪЕМКА

«Сын иногда присылал нам деньги, но очень маленькие суммы - 300-500 рублей, а вообще он нам деньгами никогда не помогал, как делают дети в других семьях. Мы очень бедно живем, едва хватает на еду, как-то концы с концами сводим. Ни о каких крупных суммах Назиркул никогда не говорил и нам не давал. Он был дома на этих новогодних праздниках, в Москву уехал только 17 января. Никаких денег он нам не дал и не оставил. Мы и не знали, что у него есть такие крупные суммы», - поделился с KP.RU отец задержанного.

Следователи продолжают работать с задержанными грабителями и устанавливают все детали того трагического вечера, когда во время преступного налета на магазин была жестоко убита 51-летняя кассирша Людмила Вяткина.

Следственный комитет предъявил обвинения всем четверым преступникам по части 4 статьи 162 УК РФ - Разбой и по части 4 статьи 111 УК РФ - Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть. Свою вину обвиняемые признали.