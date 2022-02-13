Россиянки требуют от потенциальных мужей зарплаты в 110 тысяч рублей

Речь в этом исследовании идет скорее о желаниях и идеальной картине мира, которая довольна далека от реальности Фото: Shutterstock

Россиянкам хотелось бы, чтобы их супруг получал от 80 до 110 тысяч рублей, то есть примерно две средние зарплаты. Таковы результаты исследования, проведенного аналитическим центром университета «Синергия» ко Дню всех влюбленных.

Это самый популярный вариант ответа, лишь немногим меньше представительниц прекрасного пола, которым для счастья с милым нужен не шалаш, а от 110 до 140 тысяч рублей в месяц.

У мужчин финансовые запросы по отношению к потенциальной второй половине более скромные. Больше половины опрошенных согласны на доход супруги от 50 до 80 тысяч рублей в месяц. Больше того, 65% мужчин не против, чтобы их жены вообще не работали, а сидели дома и жили за их счет.

А вот дамы видеть супруга безработным не готовы совсем: лишь каждая десятая призналась, что могла бы простить спутнику жизни тунеядство.

Стоит отметить, что речь в этом исследовании идет скорее о желаниях и идеальной картине мира, которая довольна далека от реальности. На самом же деле две трети россиян недовольны своими текущими доходами - это показал масштабный опрос, проведенный в конце прошлого года «СборНПФ». И только 6% признались, что денег им хватает на все, могут даже позволить себе откладывать на будущее.

Тем временем Росстат отчитался о рекордном за последние годы росте доходов россиян: по итогам 2021 года реальные располагаемые доходы (то есть то, что остается от зарплаты после всех обязательных платежей, в том числе ипотеки) подросли на 3,1%.

КОНКРЕТНО

Сколько должен зарабатывать супруг

44% опрошенных - 80-110 тысяч рублей

36% - 110-140 тысяч

11% -140-170 тысяч

9% - больше 200 тысяч

Сколько должна зарабатывать супруга

51% опрошенных - 50-80 тысяч рублей

30% - 80-110 тысяч

13% - 110-140 тысяч

6% - больше 200 тысяч

По данным «Синергии»

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