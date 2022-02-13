Дочь певицы Валерии лишилась слуха из-за тяжелой болезни

В прошлом году Анна Шульгина, которая ради сцены сменила имя на псевдоним Шена, столкнулась с целой вереницей проблем со здоровьем Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Спустя полгода отсутствия в соцсетях дочь Валерии вернулась с шокирующими откровениями: ее несколько месяцев затишья оказались вовсе не популярным цифровым детоксом, а вынужденной мерой. В прошлом году 28-летняя певица Анна Шульгина, которая ради сцены сменила имя на псевдоним Шена, столкнулась с целой вереницей проблем со здоровьем. Коронавирус и его последствия, а также проблемы в личной жизни обернулись по-настоящему страшными осложнениями.

- Зимой 2021 года я впервые переболела популярным новым вирусом. Без капельниц и консилиума врачей не обошлось, но от госпитализации судьба отвела, - рассказала Шена в Инстаграме. - Меня предупреждали о побочках, плюс заболела моя собака, бессонные ночи и переживания, проблемы с музыкальным коллективом. Боли в теле, неописуемая слабость, апатия, безразличие ко всему, включая творчество и любимых людей. Хотелось спать 24/7 и не видеть ни одной души вообще. Все казалось вполне логичным, пока не нашли реальную проблему.

Шульгина обходила врачей, сдавала анализы, проверяла работу мозга, сосудов - результаты оказались в норме. Помочь ей не могли ни доктора, ни адепты нетрадиционной медицины.

- С каждым месяцем чувство страха нарастало, панические атаки дошли до своего пика, слёзы текли ручьём, хотя я не из плаксивых, а в душе поселилась абсолютная пустота, - описала своё состояние дочь Валерии. - Подобное я испытывала несколько раз в жизни после очень стрессовых ситуаций, но не до такой же степени. Мне казалось, я буквально схожу с ума. Я стала заикаться, зрачки почти всегда были расширены от стресса, смотреть в одну точку я не могла физически, поэтому много месяцев моя машина пылилась на парковке. Более того, я частично теряла память и счёт времени. Периодически отключалась, где было удобно - проснуться на полу в прихожей, например, было нормально. Но самое страшное - я частично потеряла слух.

После приёмов у психотерапевта и ЛОРа Анне наконец смогли поставить диагноз: тяжёлая депрессия, посттравматическое стрессовое расстройство. Ее глухота оказалась тугоухостью первой степени.

- Я начала активно работать с психотерапевтом, им было предложено госпитализировать меня для лечения под круглосуточным присмотром врачей. Но я решила, что это будет план Б, если ничего не сработает. Принимала выписанные антидепрессанты вдобавок к терапии, 1 поделилась Шена. - По восстановлению слуха, который, оказывается, тоже пострадал из-за внезапного стресса, гарантий никто не давал. Самое важное: на лечение слуха у меня была всего неделя, так как если не успеть с экстренной терапией, то глухота осталась бы навсегда, без шансов на восстановление.

Всю вторую половину 2021 года Шена занималась лечением, отменив съёмки, концерты и релизы. И спустя несколько месяцев терапии слух все-таки вернулся.

- У меня получилось. Я смогла, я победила глухоту! - объявила Анна Шульгина. - Я закончила длинный курс антидепрессантов, а терапию пока поставила на паузу, чтобы посмотреть, как я справляюсь сама. Вроде бы успешно. Весь этот ад я преодолела не только благодаря своему сильному характеру, но и поддержке любимых людей.

Кроме того, был еще один момент, на который дочь Валерии обратила внимание поклонников. Последней каплей, переполнившей ее и без того ослабленный организм, стало домашнее насилие. Но подробностей Анна не раскрыла, так как, по ее словам, опасается за безопасность своих близких.

- Когда-нибудь я обязательно расскажу эту историю, - пообещала Шульгина.