Прокуратура облегчила обвинение экс-главе Раменского района Андрею Кулакову

Во время предыдущих судов Кулаков был под стражей, после оправдательного приговора его отпустили. Фото: Михаил ФРОЛОВ

«Считаю все это глубочайшей несправедливостью, как и было с самого начала. И по-прежнему продолжается. Я не совершал этого преступления, сколько можно говорить!», - на первое слушание по делу об убийстве собственной любовницы экс-глава Раменского района Андрей Кулаков приходит во всеоружии. Одет с иголочки, гладко выбрит, а главное - спокоен и уверен в собственной невиновности.

ОТ ЛЮБВИ ДО НЕНАВИСТИ...

Обвиняют его в жестоком убийстве любовницы – 39-летней Евгении Исаенковой. 2 мая 2019 года ее обнаружили задушенной под задним сидением собственного «Мерседеса». Кто-то связал ей руки, убил ее и перетащил труп назад, после чего избавился от улик.

Следствие считает, что это сделал Андрей Кулаков, у которого долгое время был роман с убитой. Но, как говорится, от любви до ненависти один шаг...

Мотивы назывались разные, но ни один из них суду присяжных не показался достаточно убедительным, поэтому 15 декабря прошлого гола Кулаков был оправдан.

Решение суда присяжных отменили из-за того, что среди них «вдруг» обнаружился человек с судимостью. Так рассмотрение этого дела пошло по второму кругу.

В эти минуты в Подольском районном суде пытаются сформировать коллегию присяжных, которая будет решать: виновен ли Андрей Кулаков в смерти Евгении Исаенковой или нет. Фото: Михаил ФРОЛОВ

РАУНД ДВА

На первое заседание «второго круга» никто из семьи Исаенковой не приехал. Кулаков также прибыл в сопровождении двух адвокатов

- Как моя семья все это переживает? Тяжело переживает, - заявил он журналистам - Когда ваш близкий находится в таком положении. Слов нет, чтобы это все описать, потому что ситуация - из ряда вон выходящая.

Гособвинение посчитало также. Во время предыдущих судов Кулаков был под стражей, после оправдательного приговора его отпустили. 14 февраля суд арестовал его вновь – на два месяца, до 14 апреля.

Основания просты: Кулаков живет там же, где и большинство свидетелей по делу, а потому теоретически может на них как-то повлиять.

Мотивы назывались разные, но ни один из них суду присяжных не показался достаточно убедительным, поэтому 15 декабря прошлого гола Кулаков был оправдан. Фото: Михаил ФРОЛОВ

С ОБЛЕГЧЕНИЕМ

После того как Андрея Кулакова «проводили» в специальную «клеть», где находятся арестованные в зале суда, представитель прокуратуры Московской области Диана Богатырева заявила, что хотела бы исключить из обвинения часть формулировок как излишне вмененных.

Речь идет о двух «эпизодах»: где говорится о том, что Евгения Исаенкова якобы объявила Кулакову о том, что у нее есть другой мужчина (кроме него и мужа), а также о том, что Кулаков сложил с себя полномочия главы района и пытался скрыться за пределами России.

- В какой-то степени это облегчает его положение, но принципиально ничего не меняется, - объяснил корреспонденту kp.ru адокат Кулакова Артем Сарбашев.

В эти минуты в Подольском районном суде пытаются сформировать коллегию присяжных, которая будет решать: виновен ли Андрей Кулаков в смерти Евгении Исаенковой или нет.

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