Ситуация вокруг Украины, последние новости на 16 февраля 2022 года: Сами начали истерить про войну, сами испугались

Верховная Рада в первом чтении внесла изменения в закон об отрядах территориальной обороны. Фото: REUTERS

ПРАЗДНИК К НИМ ПРИХОДИТ

После того, как часть российских войск по завершении учений отправилась к местам постоянной дислокации, на Украине начали праздновать "победу над Россией". Глава МИД Украины Кулеба заявил: "Нам удалось с партнёрами сдержать Россию от любого дальнейшего обострения. Сегодня уже середина февраля и вы видите, что дипломатия продолжает работать". Сами начали истерить про войну, сами испугались, сами победили, а Россия уже не в первый раз на войну не пришла. Стало ли обидно Байдену и Джонсону, что победили Россию Кулеба и Зеленский? Посмотрим. Не исключено, что если в Киеве начнут чеканить медальки "за победу над Россией", то и Джозефу с Борисом по парочке перепадет.

"ФОЛЬКСШТУРМ" БРОСЯТ В АТАКУ

Верховная Рада в первом чтении внесла изменения в закон об отрядах территориальной обороны. Если раньше их предполагалось использовать лишь за пределами зоны боевых действий, в местах их жительства и лишь до момента, пока не развернётся регулярная армия, то теперь "новые фольксштурмовцы" Украины можно будет направлять наравне с обычными военными в одни окопы. И даже, вероятно, прикажут вместе с военными ВСУ вместе идти в атаку.

УБЫТКИ НЕ СЧИТАНЫ

Все тот же Кулеба с гордостью заявил, что западные партнёры приняли решение выделить стране помощь на общую сумму 2 млрд долларов. Умолчал, правда, что это не благотворительность, а кредиты и кредитные гарантии, которые придется отдавать с процентами. Но даже если бы эти деньги стали просто меценатством, то общий баланс все равно не в пользу Украины. Ранее Владимир Зеленский объявил о выводе из-за паники порядка 12,5 млрд. долларов инвестиций. А глава фракции "Слуга народа" в Верховной раде Давид Арахамия обвинил мировые СМИ в распространении фейков и сообщил, что сейчас паника стоит экономике 2-3 миллиарда долларов в месяц. Только НБУ, по признанию его представителей, на поддержание курса гривны потратил за полтора месяца 1,9 млрд. долларов США.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба. Фото: REUTERS

ИЗ КИЕВА МИНСКА НЕ ВИДАТЬ

Юлия Тимошенко призвала Верховную Раду принять заявление о неприемлемости Минских соглашений и инициировать новый формат мирных переговоров по Донбассу.

Хочу сказать, что Россия точно не будет возражать, и у РФ, и у ЛДНР тогда будут развязаны, поскольку при нынешнем невыполнении Украиной Минских соглашений они давно превратились в чемодан без ручки.

ВСЕМ! ВСЕМ! ВСЕМ!

Верховная Рада приняла проект постановления с призывом усилить давление на Россию.

Обращение было составлено в адрес ООН, НАТО, Европейского парламента, ПАСЕ, ОБСЕ, Организации черноморского экономического сотрудничества, а также парламентов и правительств других стран. Документ стал ответом на постановление Госдумы РФ с просьбой к президенту России признать независимость ЛДНР.

ОТ ТАКА ФИГНЯ, МАЛЯТА

Родителям украинских детей прислали СМСки из школ, где учатся их дети. Поскольку 16-го февраля новоназначенный праздник День Единения, от родителей требуют с утра одеть детей в школу в праздничные вышиванки. В школе дети будут не только слушать и "спивать гимн", но и смотреть патриотическое украинское кино, одобренное Минобразования Украины. Родители переслали такие СМС журналистам ресурса "Страна.уа". Одна из них гласит: " Добрий день! Перезидента України. 16 лютого - День єднання. Завтра приходимо у вишиванках. О 10.00 лунатиме гімн України". По всей стране также развесят государственные флаги, а люди должны будут надеть на одежду голубые и желтые ленты, чтобы "показать всему миру свое единство". Насчет " лунатиме гімн України" – пожалели бы детей, ироды.

УКРАИНА ГОТОВИТСЯ К ЧС

Украина запросила НАТО о международной помощи на случай возможных «крупномасштабных чрезвычайных ситуаций различного характера», которые могут затронуть гражданское население, заявили в альянсе.

- Государственная служба чрезвычайных ситуаций Украины готовится к крупномасштабным чрезвычайным ситуациям различного характера, которые могут затронуть гражданское население. В соответствии с необходимыми процедурами Евроатлантический координационный центр реагирования на стихийные бедствия и катастрофы (EADRCC) получил 15 февраля запрос международной помощи со стороны Украины, — сообщили в НАТО.

Что же Украина хочет сделать со своим гражданским населением? Это действительно загадка.