Андрей Малахов прервал съемки из-за Камилы Валиевой

Андрей Малахов. Фото: YouTube

Имя Камилы Валиевой сейчас у всех на слуху. Юную фигуристку прямо на Олимпиаде в Пекине обвинили в допинге. Сложно представить, что сейчас переживает 15-летняя спортсменка. После короткой программы она расплакалась, а 17 февраля по результатам произвольного проката станет известно имя новой Олимпийской чемпионки. Спортсменка показала 82,16 балла и занимает промежуточное первое место. В поддержку юного дарования выступают не только простые россияне и спортсмены. Не сдерживают эмоций и представители шоу-бизнеса.

Андрей Малахов прервал съемки в тот момент, когда Камила Валиева катала короткую программу. "Андрей остановил запись своей программы, чтобы посмотреть в прямом эфире выступление Камилы Валиевой. Мне кажется, что мы боялись даже дышать, чтобы только не помешать ей своим волнением..." - написала в блоге бывшая жена продюсера "Дома-2" Василина Михайловская.

Она назвала "подлой комбинацией" ситуацию с Валиевой. "Ей 15.. И у нее еще пока есть крылья… Но вместо того, чтобы оценить труд и талант, надо распять... За что?" - сокрушается женщина.

Не осталась в стороне и балерина Анастасия Волочкова. Эпатажная красавица как никто другой знает, что такое травля завистников.

"Победителей не судят, и что они до этого сделали - неважно. Хоть убей человека допингами, он не выйдет и не сделает то, что сделала Камила Валиева. Я видела, как катается Камила, я фанат фигурного катания. У девочки феноменальная растяжка. То, что она делает на льду, - это фантастика. Мне без разницы, что она выпила и сделала для того, чтобы выйти и победить. Она трудилась, и это ежедневный, многочасовой, многолетний труд", - цитирует артистку "Матч ТВ".

По ее словам, российские спортсмены всегда составляли угрозу другим странам. "Если выиграла, значит допинг. Да пошли они все… Какой допинг, соперники? Покажите вы свою силу! Это несправедливость. А что делают эти плохие люди? Они убивают дух спортсменов в подростках", - кипятится самопровозглашенная королева шпагатов.