Записки киевлянки: Нас, украинцев, в России теперь даже узбеки жалеют

На Украине скромно прошел День Единения, объявленный президентом Зеленским. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

«ВЕСНА УЖ БЛИЗИТСЯ, А ПУТИНА ВСЕ НЕТ»

Пока россияне «хватают» последний снег в парках, катаются на лыжах и санках-ватрушках по выходным, занимаются шоппингом, на Украине продолжается психоз по российскому вторжению. Надо признать, что Украину россияне все меньше обсуждают вслух, поскольку это становится все более неприятным и болезненным. Киев уже покинули многие иностранные дипломаты, но еще больше — свои же домашние «патриоты». Непонятно куда делись все эти участники бандеровских маршей, которые толпами ходили по городу, как хозяева жизни. Почему даже самые ярые националисты не встали на защиту европейских посольств — непонятно? И выясняется, что «патриоты» сами не знают куда бежать из Киева, где становится все тревожнее находиться не только «патриотам», но простым обывателям. Вторжение все переносится и переносится, вгоняя людей в состояние истерики. А Путин все никак не нападет. Вот уже и конец февраля, а вторжения все нет.

«ВЫ ЧТО ТВОРИТЕ НА ОЛИМПИАДЕ? ПОЗОР ВАМ!»

- Ты паспорт делаешь? - спрашивает сосед по дому, в прошлом коллега моего отца.

- Нет, не планирую, - ответила тому. - Я поеду обратно, в Киев, к детям, к семье.

- Пожалеешь потом. Неизвестно ж чем там у вас кончится, - резюмирует пожилой человек, стряхивая снег со своего внедорожника.

Я уже от всех просто вынужденно перебегаю на противоположную сторону улицы, чтоб не отвечать на столь активное участие в моей судьбе. Встретила соседа Олега, который обеспокоен тем, что Киев покидают дипмиссии. А тот спросил в лоб и с сарказмом — не планируют ли мои дети вступать в тероборону (добровольные батальоны территориальной обороны при администрациях городов. - Ред.). Ответила, что не знаю и ничего такого от них не слышала. Приятельница написала из Киева, что с появлением теробороны, киевляне все меньше говорят на русском языке, и все больше на корявом суржике. Не раз обращала внимание в Киеве на дефицит словарного запаса молодых киевлян, желание свернуть беседу на русском, потому что многим становится просто тяжело, а зачастую молодые люди и вовсе уже не говорят по-русски. Украинизация последних лет сделала свое дело, выбив из людей хороший уровень русского языка, который был когда-то в русскоязычном Киеве.

- Вы что творите на Олимпиаде? Все встали, когда нашу фигуристку Камилу награждали, - воспитывает меня знакомая пенсионерка, женщина 80- лет. - И только вы не встали. А на футболе что кричали? Позор вам, - гневается пенсионерка.

- Вы зачем мне-то это говорите? Унизить меня хотите?

- Нет. Это не про тебя.

- А про кого? Вы же обобщаете!

- Ну, про ваших.

- Поменьше телевизор смотрите, - посоветовала я.

- А что делать? Правду про вас знать-то надо, - парировала пожилая женщина.

Правду знать, конечно, надо. Но как ее узнать теперь простым украинцам?

Совет по нацбезопасности и обороне Украины только что своим волюнтаристским решением закрыл телеканал «Наш», который претендовал хоть на какую-то оппозиционность. Этот независимый канал пытался балансировать и при этом подвергался давлению радикалов. Президент Зеленский, по сути, поставил рекорд за период своего президентства, закрыв 7 телеканалов, которые критиковали его недееспособную власть.

- Закрытие канала - это своего рода рубикон, который Зеленский перешел и обратного пути в пике падения рейтинга у него не осталось, даже если всем пенсионерам он подарит по смартфону, - язвительно заметила украинский политолог Елена Дьяченко.

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

А с другой стороны, "наших" каналов в Киеве нет и быть не может. Разве что в будущем они появятся и то - вряд ли.

«МНЕ ВАС ДИХЛОФОСОМ ПОБРЫЗГАТЬ?»

Толкаясь в очередях местной миграционной службы, чтоб продлить разрешение на временное проживание, исправно нахожусь в братский толпе с представителями Средней Азии. Многие из них даже не говорят по-русски или с большим трудом, но все эти люди - рабочие руки, для которых Россия - надежда, опора и страна, которая им даст желаемое.

Толпа с улицы рванула в небольшое помещение, где стоял чин и его голос просто гремел как гром:

- Товарищи мигранты, остаёмся на улице, заходим строго по талонам в помещение. В стране - ковид. Без масок никого не пущу!

Но ревущая толпа все равно пробивалась к заветным окошкам, к женщинам в погонах, решающих их судьбу красным штампом в иностранных паспортах.

В помещении набралось огромное количество народу и было очень душно, да так, что одна из женщин хлопнулась в обморок, потеряв сознание. Ее тут же принялись обмахивать папками с заветными документами.

Снова вышел чин:

- Мне вас что, дихлофлосом побрызгать? А ну, вышли все - у кого талонов нет на улицу и ждать там - в порядке общей очереди.

А на улице то - зима.

- У нас у всех талоны, - загудели несчастные, но безропотно вышли на мороз. Чин продолжил:

- Кто на отпечатки пальцев, будем вызывать по фамилии.

У меня тоже начала кружиться голова и в сердце промелькнула даже обида на Россию. В порядке очереди отдала свои бумажки, не помню - как вернулась домой и все думала - зачем я России? Что мы для неё, кто мы для неё? Щепки, разлетевшиеся по всей бывшей общей большой родине, которой уже нет. И как говорила моя покойная мама: «Разве женщина знает заранее, где она встретит мужа и родит детей?».

Вот раньше мне казалось, что Украина - совсем недалеко от России. Садишься в поезд и за какие-то 12 часов - ты в Москве. Ездить было легко, и все партийные начальники выезжали каждую пятницу с вокзала в Киеве в Москву под марш "Славянки", чтоб отчитаться в понедельник, а два выходных побродить по московских магазинам и театрам. В 1990-е годы все изменилось: появились границы и таможни. Украина обрела независимость. После 2014–го стало ездить совсем плохо, и все время была угроза отмены поездов вообще, как раньше это сделали с авиарейсами между Россией и Украиной. В итоге так и вышло. А теперь мне кажется, что дорога стала просто невыносимой тяжёлой, гнетущей и бьющей по нервам. Все, кто не имеет родни, связей с Украиной, живя в России, не могут даже представить как это тяжело теперь. Одна знакомая на похороны матери из Киева летела через Варшаву, потому что боялась автобусом не успеть. Выходит, теперь из Ташкента и Душанбе проще приехать в Москву, чем из Киева...

«УКРАИНУ ВАШУ ЖАЛКО. ВЫ СКОРО БУДЕТЕ ХУЖЕ, ЧЕМ В УЗБЕКИСТАНЕ ЖИТЬ»

Разговаривала с одной женщиной и оказалось, что её родители родом с Украины. Мама - из Черновцов, папа - из Бердичева, а приехали они в Москву на учёбу где и поженились. Женщина призналась, что она очень полюбила донецких девушек, с которыми вместе училась в Киевском Пединституте в 1980-е годы.

- Мы очень дружили, - призналась моя собеседница.

- Вы что-то знаете об их судьбах?

- К сожалению, практически ничего, - призналась Галя. - Как вот теперь в Украину попасть? У меня же там – родственников было много в Бердичеве.

В районе, где находится миграционная служба, все облеплено халяльными кафе, где готовят отличный лагман, шурпу, и я иногда там обедаю. В кафе работает узбекская семья которая приехала в Россию давно, лет 5 назад, и уже получила российские паспорта. Узбечка Фатима очень приветливая и добрая женщина пожаловалась, что её мальчик шести лет, Руслан, не хочет учиться читать и не хочет ходить в садик, где у него - конфликт с воспитательницей, которую он не любит. В кафе мальчишка помогает матери носить тарелки, играет в игрушки её смартфоне.

- У тебя есть кто-то их родных в Узбекистане? - спрашиваю у мальчика. Тот печально и отрицательно качает головой:

- Мы в России будем жить. Назад не вернёмся, - говорит он с лёгким акцентом.

- А читать нужно учиться. Давай научу, - предложила я ребенку, но тот отказался и признался, что лучше играть в игрушки и там можно сразу заработать призы, а еще - убивать и сверкнул чёрными глазами, в которых я увидела огонь. А, может, мне просто показалось.

И тут подошла другая узбекская женщина с кухни, которая, подслушав наш разговор, рассказала, что её подруга из Ташкента живет теперь в Донбассе, где когда-то вышла замуж за русского, а в 2014-м потеряла ногу во время обстрела и теперь стала инвалидом.

- Это все Порошенко виноват, но Зеленский ваш еще хуже, - заключила женщина в цветастом платье.

А Фатима продолжила:

- Нет, в России жить – хорошо. Россия для нас - все. Мы никуда не уедем. А Украину вашу жалко... Вы хуже чем мы в Узбекистане будете скоро жить, - сказала она с сочувствием.

Я доела свой лагман… Пообещала принести мальчишке детские книжки, которых у меня много в доме и ушла как побитая.

Нас даже узбеки жалеют.

УКРАИНЦЫ НЕ ВЕРЯТ, ЧТО РУССКИЕ НЕ ХОТЯТ ВОЕВАТЬ

Из Киева мне сообщили, что резко подорожал хлеб, очень дорожают продукты, бензин и все остальное. Хлеб, к сожалению, становится низкого качества, чего не было никогда. По сути, инфляцию уже никто на Украине удержать не способен. Да и кому это надо, когда нужно агрессию Путина отражать? Уникальная манипуляция населением проходит буквально на глазах всех, кто не потерял способность разбираться в происходящем. Киевляне продолжают искать способы сбежать куда угодно и как можно на более долгий период.

- Так будет война-то? - интересуюсь у знакомых.

- Кто ж его знает? Мы разве решаем? Та мы - простые люди - никому не интересны.

А россияне вообще не хотят воевать, но украинцы в это, к сожалению, не верят.

Прошло всего каких-то 30 лет после развала единой страны, а ожесточение в бывшей советской Украине (а, может, и не только в ней) достигает своей кульминации.

Котел кипит. И у него уже просто не может не сорвать крышку.

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