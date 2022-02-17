Павел Воля признался, за что любит жену: «Я тупой ловелас и без нее - ничтожество»

Комику и телеведущему Павлу Воле нередко вменяют в вину то, что он регулярно признается жене в любви на публике. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Комику и телеведущему Павлу Воле нередко вменяют в вину то, что он регулярно признается жене в любви на публике. Мол, счастье же любит тишину. В интервью youtube-проекту «А поговорить?» артист объяснился по этому поводу.

«Оттого, что ты признался в любви своей женщине, ты слабее не стал, - считает Воля. - Это же ты и она. Тебе встретился кто-то, кто вместе с тобой твою никчемную жизнь проживает, кто помнит каждую минуту. Без этого человека ты ничтожество. И одиночество - ты даже ни к кому не можешь прийти и сказать: «а ты помнишь...» Она тебе дарит время. Ты плакал — она помнит, ты радовался — она помнит это все. А думать о том, что подумает об этом кто-то… Да ты с ума сошел! Какая разница, что думают камни?! Когда вот он — твой алмаз!»

Также супруги рассказали историю своего знакомства. Старинный друг Ляйсан, фигурист Алексей Ягудин как-то позвал ее на съемки Comedy Club. На тот момент Утяшева уже знала, что ее сводят с ума мужчины с… тонкими запястьями. «Он курил сигарету, а я смотрела на его запястья», - говорит Ляйсан.

Павел Воля тоже по-особому смотрел на звездную гостью. «Я максимально тупой ловелас, - шутит артист. - Я знаю, что контакт бывает зрительный, тактильный, а дальше надо уговаривать «поехали ко мне». Я начал активно зыркать в ту сторону, потом попросил телефон...» Но воспитанная в строгих традициях Ляйсан дала телефон подруги: «И подруге я звонила каждые 15 минут. И на свидание я пошла с подругой!».

Вместе они пережили внезапную смерть мамы Утяшевой - Зульфия Утяшева скончалась от коронарной недостаточности в 47 лет в 2012 году, первую тяжелую беременность. Сейчас у пары уже двое детей — 8-летний Роберт и 6-летняя София.

«В 33 началась лучшая часть моей жизни, - уверяет Воля: в этом возрасте он узнал, что скоро станет отцом. - Мы ни разу не ругались. А из-за чего ругаться? Главное правило: если тебе что-то не нравится, обсуди. Не смей выходить из этой комнаты. А если ты вышел, ситуация, которая тебе не нравится, продолжается».

В браке Ляйсан Утяшева наконец смогла забыть о пережитом в детстве насилии (ее с матерью избивал отец): «Приезжаю домой — включается жена и мамка. С Павликом и детьми я нашла себя. Я нашла дорогу домой».