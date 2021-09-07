Брата-близнеца Жанны Фриске похоронили в общей могиле

Отец певицы раскрыл семейную тайну, которую скрывал долгие годы Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

За год до смерти Жанны Фриске от рака мозга широкой общественности стало известно о том, что у певицы был брат-близнец. Дети появились на свет недоношенными. Мальчик умер вскоре после рождения. На днях отец артистки Владимир Фриске впервые раскрыл подробности семейной трагедии.

Владимир Фриске лишился единственного сына, о котором мечтал, вскоре после его рождения. Отец Жанны Фриске в подробностях рассказал о том, что произошло с крохой.

Глава семьи находился в Одессе, когда на свет появились Жанна и ее братик. Владимир Борисович, узнав о преждевременных родах жены Оли, помчался в Москву. "Дети мои родились семимесячными. Жанночка весила 1300 граммов, а этот, мальчик - 2640, но у него были асфиксия, непроходимость кишечника. Сына отвезли в одну больницу, дочь - в другую. Через две недели нам позвонили из клиники и сказали, что мальчик умер..." - поведал Фриске.

По его словам, он смог увидеть погибшего сына, когда приехал в морг обсудить вопрос похорон. "Там женщина была, спросила: «Вы будете хоронить?». Я ей: «А как, чего, куда?». Ну она говорит: «Не обязательно. Можем в общую, надо только заплатить деньги»", - откровенничал Владимир Борисович.

Безутешному отцу предложили увидеть малютку. Он согласился, узнал сыночка среди других детей. "Выложила семь трупиков, я подошел и своего сразу узнал. Он так похож на меня был! Больше я его не видел", - сообщил мужчина.

Что касается Жанны, то она больше месяца пролежала в кувезе. Ее выписали, когда она набрала вес и подросла. "Она родилась крошкой, 37 сантиметров", - сокрушался Фриске.

Постепенно трагедия с умершим сыном забылась. "Мы были еще молодыми, нам по 20 лет было... Первые месяцы мы с женой очень переживали из-за сына, а потом, не будут кривить душой, забыли про него... Жанночка очень часто вспоминала о брате. Когда Жанна заболела, то сказала такую вещь: «Это братик зовет меня к себе»", - вспомнил отец певицы, едва сдерживая слезы во время интервью YouTube-каналу "Психология звезд".

Он также отметил, что его дочь не делала процедуру ЭКО, а забеременела естественным путем. «Да, делала уколы, поддерживающие здоровье. Но никаких ЭКО не было. Если бы хотела это сделать, то это случилось бы раньше. Но Жанна ждала, что все произойдет естественным путем", - добавил Фриске.